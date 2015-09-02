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时事要闻 | 2015年 9月 2日 星期三 10:44 BJT

台湾发生有感地震 台北市震度一级

路透台北9月2日 - 台湾周三上午10时18分发生有感地震。中央气象局地震报告显示，震央在宜兰县政府东北方的东部海域，芮氏规模4.3。

各地震度：台北市一级；新北市三貂角三级。(完)

(记者 高洁如; 审校 张喜良)

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