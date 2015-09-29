台风杜鹃侵袭台湾造成至少二死 金融市场休市一日

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透台北9月29日 - 台风杜鹃侵袭台湾，根据中央灾害应变中心的统计，至周二上午为止造成二人死亡，324人受伤。台湾金融市场周二也因台风休市一日。
根据内政部中央灾害应变中心最新统计，电力供应方面则有逾190万户停电，逾18万户停水。交通方面，周二则有国际航线共有88航班取消，51班次延误。
此外，资料也显示，目前也因台风撤离1.2万人，收容人数逾二千人。
台湾台北市政府周一晚间宣布，登陆后由强台减弱为中台的杜鹃(DUJUAN)台风侵袭台湾，周二(29日)全日停止上班，台湾金融市场包括股市、期市、债市和汇市休市一日，交割顺延。
中央气象局的最新气象资料显示，杜鹃台风已在周二上午由金门北方进入福建，继续向西北移动。大台北地区、高雄、屏东已脱离其暴风圈，澎湖、金门、马祖及桃园至台南地区风雨持续中。(完)
(记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。