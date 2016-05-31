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时事要闻 | 2016年 5月 31日 星期二 15:03 BJT

台湾北部基隆外海发生芮氏规模7.2地震 目前暂无灾情传出（更新版）

(新增细节)

路透台北5月31日 - 台湾周二下午13:23在北部基隆地区外海发生地震，芮氏规模达7.2，台北市最大震度三级。根据消防署表示，目前尚无灾情传出。

消防署表示，已发出空勤直升机空勘，至本地时间14:04时并无灾情。此外第一时间经查宜兰、花莲及南投等地方消防署，尚无灾情传出。

中央气象局报告，宜兰、花莲及南投等部分地区震度最大达到四级。

全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)对路透表示，目前地震对营运没有影响。地震在台股即将收盘之际发生，台积电周二收跌0.32%报156.5台币，台股则收平盘报8,535.59点。

台北捷运公司稍早表示，台北捷运系统已完成检视并无异状。(完)

中央气象局地震报告请见(here)

(记者 高洁如； 审校 杨淑祯)

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