综述：热钱涌入台湾引发央行总裁现身交易室 半年报结算前出口商亦猛抛汇

2010年11月11日资料图片，在台湾银行拍摄的美元照片。 REUTERS/Nicky Loh

路透台北6月18日 - 美国联邦储备委员会(FED)会议过后，台币兑美元周四勇升近2角，创二周收盘高位，并引发中央银行总裁彭淮南现身交易室关切台币汇价。官员表示，外资和主权基金入场，出口商半年报结算前亦抛售美元，令台币劲扬。

台币兑美元TWD=TP今日为连两日上涨。汇银人士表示，美联储主席叶伦谈话令美元多头失望，外资汇入带动台币随亚币走强，盘中一度大涨4.73角，尾盘则在央行调节下收敛升幅。

不过，在外资今日还卖超台股的情况下，台币逆势呈罕见强劲升值走势，外界均百思不得其解，大家都在问：〞台币为什么升这么多？〞

据不愿透露姓名的央行官员指出，集美元走弱、外资和主权基金同步汇入，及出口厂商抛售美元等因素于一身，促使台币今日呈劲升格局。

前述官员解释，因美联储主席叶伦会后声明语调温和，国际美元走低，亚洲货币全面展开绝地大反攻，呈强劲升值走势，台币随着国际市场波动。

据央行今天汇市收盘所提供的统计资料显示，受美元走弱，今天各主要货币以英镑升幅最大，达到1.62%；同时，星币、欧元和韩元对美元升幅均为0.98%，台币则升值0.64%，显示表现相对稳定。

今日台币交投明显转趋热络，合计台北外汇及元太外汇总成交量高达13.22亿美元，主要消化外商银行间美元卖需，引领台币实质交投趋升靠向区间高位。

台币周四收至31.062，此前收盘高位为6月5日的31.032，本周台币收升0.53%。台币今日实质交易区间在30.788-30.879；上日交易区间在30.896-30.923。

**总裁坐镇交易室**

台币在盘中强劲升值，也引起央行总裁彭淮南的高度关注，今天下午他走进央行外汇局的交易室，亲自坐镇指挥。

在央行进场调节之下，原呈强升的台币，尾盘升幅快速收敛，并从劲升逾4角的30.818附近价位，尾盘拉回到31.062作收，升幅缩小至1.99角。

〞外资很奇怪，他们最近一路卖超，却一路跑进来，我们打电话去问他们，他们都说，还要买股票。〞另一不愿透露姓名官员说。

台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股卖超48.33亿台币，连续15个交易日卖超共计939.92亿台币；上交易日为卖超104.99亿台币。

另一位不愿透露姓名官员还指出，今天汇入的外资以美系和欧系外资为主，另还包括了产油国主权基金也来共襄盛举，全天净汇入金额约1亿美元。

对于外资不断在股市卖超却未明显汇出，甚至持续汇入；央行也表示，〞会随时密切注意外资卖超之后的动向。〞

前述官员指出，因6月底不仅是月底，还有季底和半年报的因素，加上台湾的上市和上柜公司为支应发放股利的台币资金需求，亦开始结售美元，使市场上的美元供给量增加，推升台币。而最近厂商存放在银行的外币存款的确明显且快速下降，存款余额已大幅减少。

央行下周四将召开理监事会议，面临出口表现欠佳，台币却呈强劲升走升，是否冲击台湾出口，外界关注彭淮南会后对汇率政策的声明。

金融市场大多预料，下周四央行理监事会议将连16季重贴现率维持不变在1.875%。

**出口商抛汇多**

“月底出口商来的话，加重台币往升值方向的压力，到时偏升压力会大一点。”一位官股银行交易员说。

本地银行交易员普遍认为，在叶伦谈话后，外资交投明显转趋汇入，引领台币实质交投偏强，但外资在台股连日卖超，市场对外资持续汇入力道仍有疑虑，除非外资转向买超台股。

但一大型外资保管行交易员称，外资卖超台股没汇出表示会再买回来，不然钱摆在帐上也会被央行关切，台股回档整理对外资吸引力提高，这波外资可能持续汇入，但以目前台股表现看来，外资汇入力道不会过于持续。

交易员预估，台币下周实质交易波动区间料在30.600-30.900。

台湾股市周四收盘小升，报9,218.37点。[nL3S0Z32AB]证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超48.33亿台币，连续15个交易日卖超共计939.92亿台币。

多数新兴亚洲货币周四上扬，其中韩元兑美元KRW=KRW=KFTC收报1,107.1，涨1%，为3月19日以来最大单日百分比涨幅。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度持续较上日尾盘扩大。一个月美元/台币远汇TWD1MNDFOR=尾盘报30.660/30.680，上日收在30.765。 (完)

(审校 高洁如/曾祥进)

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