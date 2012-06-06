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时事要闻 | 2012年 6月 6日 星期三 09:34 BJT

台湾东部海域发生里氏5.9级地震

路透台北6月6日电---台湾中央气象局周三表示,本地时间上午9时8分发生里氏规模5.9级地震,震中在台湾的东部海域.

各地震度方面,台东县绿岛和台东市均为四级,高雄及屏东市二级.

中央气象局的地震报告请见(here)(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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