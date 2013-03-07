版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 3月 7日 星期四 14:43 BJT

台湾发生六级地震 震源深度10公里

美国地质调查局(USGS)周四称，台湾北部当日发生六级地震。USGS表示，震源深度10公里，距离花莲北偏西方39公里。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐