台湾东北方海域发生芮氏规模5.5地震 台北市最大震度2级

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透台北4月11日 - 台湾周一午间发生有感地震。根据中央气象局的资料，其震央在台湾东北方宜兰的东方海域，芮氏规模5.5。台北市地区最大震度为2级。
地震发生时台股已收盘。台湾加权股价指数.TWII周一收涨0.25%,至8,562.59点；今日成交初值.TTOV.TW为674.11亿台币，上交易日修正后为789.14亿。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。