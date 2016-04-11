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时事要闻 | 2016年 4月 11日 星期一 14:01 BJT

台湾东北方海域发生芮氏规模5.5地震 台北市最大震度2级

路透台北4月11日 - 台湾周一午间发生有感地震。根据中央气象局的资料，其震央在台湾东北方宜兰的东方海域，芮氏规模5.5。台北市地区最大震度为2级。

地震发生时台股已收盘。台湾加权股价指数.TWII周一收涨0.25%,至8,562.59点；今日成交初值.TTOV.TW为674.11亿台币，上交易日修正后为789.14亿。(完)

(记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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