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时事要闻 | 2012年 6月 13日 星期三 16:40 BJT

台湾北部发生里氏4.9级地震

路透台北6月13日电---台湾中央气象局周三表示,本地时间16时22分发生里氏4.9级地震,震中在台湾北部的新竹县尖石乡,深度6.7公里.

各地震度方面,新竹为四级,桃园与宜兰为三级,新北市及苗栗为二级,台北市为一级.

台湾中央气象局的地震报告请见(here)(完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

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