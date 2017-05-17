《焦点》台湾新政府执政周年：重改革、轻成长是致命伤

记者 高洁如

路透台北5月17日 - 挟着高民意风光上台，台湾首位女总统蔡英文5月20日执政将届周年。一如外界预期，蔡英文执政后民调大幅走滑，虽不至于灰头土脸，但也是疲于奔命。

外界认为，蔡英文上任后重改革、轻成长，战线拉得太长又太多，都是民调致命伤。此外两岸关系不振，低薪问题又暂时无解，立法院审议中的重大建设计划--8,800亿台币的前瞻基础建设特别预算案，面临着选举绑椿与浪费的争议，预料未来也将是吵闹难免。

蔡英文上任后民调不但走低，即便是偏绿的台湾民意基金会每月发表的民调都显示，她在去年5月20日声望最高的69.9%，一路下滑，到4月只剩将近一半的38.6%。

〞她应该先做复苏，它的重要性高过改革。但新政府选择先做改革。〞元大宝华综合经济研究院院长梁国源说。

梁国源解释，不论是劳工政策、电力自由化、年金的改革等等，这些改革要立竿见影并不容易，若是做不成就会像现在这样：经济没有明显的复苏，改革也没有大幅进展。

台湾近年经济成长呈现〞贫血式复苏〞，主要仍与全球景气复苏相对乏力有关。2015、2016和2017预估的经济成长率各为0.72%、1.5%以及1.92%，海外需求的净贡献各为负0.95百分点负0.38百分点、以及0.45个百分点。

**战线太长、战场太多**

蔡英文4月间接受路透专访时即开门见山自述，〞我们一开始就下了一个很重要的政治决定，就是最困难的事情、政治风险最高、需付出最多政治代价的改革，马上去做。〞

文化大学法律系副教授吴盈德表示，蔡英文政府太注转型正义及年金改革问题，对当前更重要的事件--如两岸关系改善、台湾未能参与世界卫生大会(World Health Assembly)等未能有更明确的论述和作为，因此施政的优先顺序需要做出改变。

梁国源进一步解释，在资源有限下，新政府不可能面面俱到。蔡政府众多政策〞失了策略，也失高度〞，很多政策未有全盘考量，一下切入执行面的思考，战略性不够。

他并认为，新政府的〞战线拉得太长，战场又太多个，〞未能集中火力，尤其不能解决年轻人的低薪问题，且台湾经济成长一直偏低的情况也很令人忧心。

〞她做了很多改革。但改革后完整的图像是什么? 要达成什么目标或蓝图，还是要给大家知道。〞台湾经济研究院副院长邱俊荣说。

他认为，新政府的〞创新、就业、分配〞是有步骤的，改变产业结构才能解决长期的低薪问题，但透过产业创新解决低薪恐非一朝一夕可以达成。尤其目前台湾产业过度集中在上游，且过度竞争，厂商斤斤计较成本，产业要创新，并且形成一股风气和必要，过程其实很漫长。

**两岸关系不佳**

政治大学经济系教授林祖嘉指出，蔡英文政府拚经济无方，这其中尤其是两岸关系维系不佳，也是拚经济算是交了白卷的原因之一。

林祖嘉认为，美国退出TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)后，其前途未卜。未来台湾若要加入区域自贸组织，比如RCEP(东南亚区域全面经济伙伴协定)等，必要看中国的态度。目前两岸情况很难有所进展。

政治大学东亚所教授邱坤玄也认为，台湾的区域安全依赖美国，经济发展则靠和中国发展更紧密的关系。不过以往台湾靠着和中国、美国和日本维持三方微妙平衡的现况，改为只依赖美、日，战略上并不明智。

此外，邱坤玄表示，今年以来中国大陆来台游客大减，虽然东南亚各国的旅客来台大增一倍，但是1-3月东南亚来台旅客，若要补足中国游客的锐减人数，还差了27万人次。

〞现在平日去日月潭，停在岸边的船比人还要多。〞邱坤玄说。

国民党立法委员曾铭宗就说，两岸关系不稳定，未来情况可能愈来愈差。蔡英文政府想拚经济，但没有中国的支持，台湾要加入RCEP或亚太自由贸易区更是不可能的事，若不加入区域整合，台湾经济被边缘化的可能性更大。

**前瞻基础建设被批浪费与绑椿**

政大林祖嘉也表示，蔡政府唯一提出的拚经济政策--前瞻基础建设计划，八年8,800余亿的投入不算少，但政府事前重大经济政策缺乏完整可行性评估，缺乏经济利益和建设自偿率的计算，地方利益分配不均，一再令外界诟病。

元大宝华的梁国源也说，前瞻基础建设的思惟是以需求面思量，并非可以提振民间、外资投资的供给效果。政府的钱可以花在更有效率的地方，但是目前的前瞻基建看来是为了〞经济复苏不够有力〞而做，不但缺乏急迫性，且难见明显成果。

曾铭宗也说，金额庞大的前瞻计划仓促提出，缺乏合理评估，无非是为下届选举绑椿。前瞻计划的地方利益分配不均，多以政治考量和分配绿色执政的地方政府为先。政府的改革成交不佳，引来更多对立和抗争。

不过邱俊荣认为，蔡英文执政不过才将满第一年，倒也不必万事看民调办事，把该做的事先做好，而且要做得人民有期待，而且有感觉，并不是一件容易的事。

〞要取悦人民其实很简单。所以我对蔡政府不会很苛责的，〞邱俊荣说。(完)