富智康料今年净利同比大减至少52% 因客户转型令需求下降

据公告，该公司预期截至2016年12月底止年度之综合溢利净额少于1.1亿美元，上年同期则为2.29亿美元。

富智康称，今年盈利大幅减少，主要由于若干主要客户转型而降低需求，导致集团的产品销售少于57亿美元，较上年同期74.5亿美元大幅减少，且毛利下跌。此外，亦受累于从该等客户获取之其他收入(如服务费及制模销售)之降低。