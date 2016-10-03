富智康料今年净利同比大减至少52% 因客户转型令需求下降

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月3日 - 台湾鸿海集团(2317.TW)旗下手机代工商--富智康(2038.HK)周一称，预计今年全年净利同比大减至少52%，因主要客户转型令需求下降。
据公告，该公司预期截至2016年12月底止年度之综合溢利净额少于1.1亿美元，上年同期则为2.29亿美元。
富智康称，今年盈利大幅减少，主要由于若干主要客户转型而降低需求，导致集团的产品销售少于57亿美元，较上年同期74.5亿美元大幅减少，且毛利下跌。此外，亦受累于从该等客户获取之其他收入(如服务费及制模销售)之降低。
公司表示，下半年获利已有改善，期内综合溢利净额高于上半年的2,082万美元。
该股今天收升2.34%，报2.62港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
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