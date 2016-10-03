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中国财经 | 2016年 10月 3日 星期一 17:12 BJT

富智康料今年净利同比大减至少52% 因客户转型令需求下降

路透香港10月3日 - 台湾鸿海集团(2317.TW)旗下手机代工商--富智康(2038.HK)周一称，预计今年全年净利同比大减至少52%，因主要客户转型令需求下降。

据公告，该公司预期截至2016年12月底止年度之综合溢利净额少于1.1亿美元，上年同期则为2.29亿美元。

富智康称，今年盈利大幅减少，主要由于若干主要客户转型而降低需求，导致集团的产品销售少于57亿美元，较上年同期74.5亿美元大幅减少，且毛利下跌。此外，亦受累于从该等客户获取之其他收入(如服务费及制模销售)之降低。

公司表示，下半年获利已有改善，期内综合溢利净额高于上半年的2,082万美元。

该股今天收升2.34%，报2.62港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)

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