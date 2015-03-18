台湾明年1月16日合并举办总统和立委选举--中选会

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透台北3月18日 - 台湾中央选举委员会议周二稍晚决议，台湾第14任总统、副总统与第九届立法委员选举，将在2016年1月16日同日举行投票，投票时间自当日的上午8时起至下午4时。
中选会表示，将请考选部及教育部参考，并请教育部协调各大专院校于排定2015学年度行事历时避开投票日期。
中选会指出，第14任总统、副总统选举依法应于2016年4月19日前完成选举投票，第九届立法委员依法应于2016年1月21日前完成选举投票。这二项选举，中选会已于2月间的委员会议中决议同日举行投票。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。