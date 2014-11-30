台湾国民党地方选举一败涂地 两岸经贸往来恐停滞不前

2014年11月29日，柯文哲赢得台北市长选举后其支持者欢呼雀跃。 REUTERS/Pichi Chuang

* 国民党于地方选举惨败，行政院长辞职内阁改组

* 国民党15席剩六席，民进党自六席跳增至13席

* 马英九不辞党主席职务，蔡英文笃定再战2016年

* 两岸服贸、货贸过关不易，当局交流模式料调整

* 短线股市恐跌向9,000点，周一公债标售偏多看待

路透台北11月29日 - 台湾国民党于周六地方公职选举遭逢重大挫败，行政院长请辞获准、内阁将全面改组，政治观察家认为，此次选举结果影响深远，不仅对2016年的总统选举产生基本变化，也对两岸关系影响重大。

国民党于本次选举丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共9个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席。民进党则自六席跳增至13席。根据中央选委会截至本地时间21:33的统计，各政党在全台得票率分别为民进党47.72%，国民党40.67%。

“这次选举的结果，显示政府的施政未能获得民众的满意。而人民的声音，也透过选票清楚地表达出来。”行政院长江宜桦在宣布请辞记者会中说。

中研院欧美所研究员黄伟峰表示，这次选举显示出国外研究经常发现的典型次级选举(即为台湾地方选举)特征，即选民利用较次要的次级选举来表达反对既有体制及抗议的声音。

曾担任陆委会副主委的黄伟峰说，民进党大胜将确保该党主席蔡英文在2016年出马竞选总统的共主地位，但国民党却将陷入2016年总统候选人难产的窘境，而对岸也必须重新思考认真与民进党交往。

〞北京不能再预设前提和台湾交往...因为这样在台湾交不到新世代的朋友。〞他说。

中山大学中国与亚太区域研究所教授林德昌也指出，此次选举不只是对国民党大陆政策的表态，也集结了对内政施政及改革的不满。

他认为民进党挟着胜选气势，两岸服务贸易及货品贸易要在2016年前于立法院通过并不容易，〞我个人比较悲观〞。他认为国民党必须注意这类两岸经贸协议对一般大众的打击。

〞这次选举对2016年的局势带来很大的改变...但两岸关系相信不会开倒车，只是经贸协议的通过可能遭遇很大障碍。〞他说。

为防止民众出现非理性的行为，警方已分别在总统府、总统官邸以及国民党中央党部架设拒马与蛇笼。

台湾政治学者此前预期，国民党地方执政版图将在这次九合一大选自15席县市下滑至10-11席，民进党则从六席扩增至10-11席。

本次地方公职人员选举(九合一选举)，共选出包括直辖市长、市议员、县市长、县市议员、乡镇市长、乡镇市民代表、村里长、直辖市山地原住民区长、直辖市山地原住民区民代表等九项共11,130位公职人员。

与过去的最大不同，这次是首度将所有非中央的选举在同一天举办，堪称台湾政治史上最大规模的地方选举。学者指出，这次基层选举类似于美国的期中选举，结果至关重要，对2016年总统大选有直接影响。

根据中央选举委员会的资料，国民党目前在台北市、新北市、台中市、桃园县(12月25日将升格为直辖市)、新竹县、苗栗县、彰化县、南投县、台东县、澎湖县、基隆市、新竹市、嘉义市、金门县以及连江县等15个县市执政。民进党则握有台南市、高雄市、宜兰县、云林县、嘉义县、屏东县等六个县市。

**马英九不辞党主席**

国民党在具指标性的六大直辖市选举中惨败，不但首都台北市及台中市一如预期地丢失，就连桃园市也意外落败，仅保有新北市长席位，在野党则取得五席优势。

不过国民党主席马英九仅发表谈话表示将尽快提出改革方案，但未提及将辞任党主席一职。

〞本次结果出炉本党遭遇很大的落败，将尽快提出改革方案，并呼吁非本党籍候选人无论输赢请放下选战期间的激烈对立，支持让台湾可以超越个人及政党、一起打拼。〞马英九说。

他并称，面对选举结果，支持国民党民众应该感觉非常失望，甚至会感到旁徨，但没有时间沮丧，很快就要面对坚强挑战。

在县市长席次拿下13席史上最佳成绩的民进党，党主席蔡英文亦举行记者会指出，将用诚惶诚恐的心情来看待人民的托付，并从今晚开始，以国民党的失败为警惕，〞一个政府如果不站在人民的这一边，人民会随时把权力收回去。〞

蔡英文并称，这是历史性改变的序幕，面对人民力量的崛起，〞我们只能更谦卑〞，从地方出发，把台湾赢回来。

本次以无党籍身分参选台北市长的柯文哲于胜选感言中称，相信众人的智慧会超越个人的智慧，相信民主就是人民做主，相信如果有选择应当选择正面和进步的方向，因为这些相信的力量终于让台北市改变成真。

〞在我任内要全心全意服务台北市民，〞柯文哲说。

柯文哲表示，虽然本次他以无党籍身分参选台北市长，但是他感谢民进党的谦让，惟在台北市长任内将不会加入民进党。

柯文哲为倾向民进党的台北市长独立参选人，现年55岁。他是台湾首所提供西式医疗服务的医疗机构--台大医院的医生和台大医学院的教授。

柯文哲日前接受路透专访时表示，如果当选台北市长，与中国交往的原则是〞马照跑、舞照跳，继续交流〞。

本次国民党桃园市长参选人吴志扬具现任执政优势，他的父亲是国民党荣誉主席吴伯雄，但这次意外败给民进党的郑文灿。

**股空债多**

针对国民党在台湾九合一大选表现明显不如市场预期，分析师认为，周一台股.TWII可能先大跌2%左右，先测9,000点支撑是否稳固，但是年线约在8,948点应该会有撑，亦将带动台债殖利率区间持续下移，不排除影响周一标债气氛偏多。

第一金投顾董事长陈奕光表示，蓝天全都变了绿地，且行政院长宣布总辞，原本江内阁的财金政策都需要重新来过，财政部及金管会目前的政策大多有利股市，日后首长换人，偏多股市的政策可能有变数。

“不至于跌得太多，因为11月以来，外资已经接手台股超过900亿台币，他们会是台股的坚定支撑。”他说。

此外，他看好下周四的证所税修正条款在立法院也有通过的可能，也可能是意外的利多。

台新投顾总经理庄明书指出，统计过去14次台湾的中央/地方的选举之后一天，民进党选赢之后首日，股市平均下跌2.3%，上涨机率25%，但是随着时间过去，绿营选胜选后20天，股市上涨机会变成百分之百，平均上涨幅度3.5%。

他并引据过去经验说明，选举过后短线台股的确会受到影响，但是时间过去之后，股市将会回归基本面。

债市方面，台债交易员认为，反应国际油价急跌，美国10年期公债殖利率上周五趋跌近逾一个月新低，现在又遭遇执政党惨败、行政院长请辞等出乎意外的情况，若台股周一开盘重挫，不排除影响10年券103/13R标债利率预估区间下移。

“没想到国民党输这么惨，现在要看股市跌多大，先前就有反应六都输四都，现在更惨，将会吸引没有部位的交易商进场标债。”一位银行台债交易员说。

财政部下周一将标售今年最后一档公债--10年期公债增额券103/13RA03113R=TWO。上述交易员称，如果台股周一修正幅度过大，令台债殖利率持续探低的话，可能进一步将原先103/13R得标利率预估的区间下移，甚至有机会得标利率低于1.60%。

证券公司的台债交易员亦指，短线国际油价持续回档，对明年通膨压力明显减轻，美国指标10年债殖利率已大跌8个基点，现在国民党在此次选举输得很惨，最被看好的新北市也仅赢小赢2万票，下周料台股会走跌，可能带动10年债103/13R测试前波盘中低点的1.565%。

不过，他认为，由于标债变数当前，台债料将待标债变数去除后再行反应。

路透上周五调查显示，短线台债交投随美债区间偏多整理，带动103/13R殖利率来到发行前交易期间相对低位，预计该期公债得标利率料落在1.58-1.62%间。(完)

(撰写 台北记者组; 审校 杨淑祯)

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