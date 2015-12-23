焦点人物：台湾总统选情落后 国民党阵前换将朱立伦冀力挽狂澜

记者 詹静宜

路透台北12月23日 - 距离台湾总统大选日仅剩90天时，被外界视为政治精算师的执政国民党主席朱立伦决定亲上战场，面对国民党选情落后企图力挽狂澜。套句他自己的话：人生就像棒球比赛，都会经历挫折，这一场输球没关系，下一场打赢就好了。

受执政效率不彰、民调低落的拖累，国民党此前推派的总统候选人原为各界并不看好的现任立法院副院长洪秀柱。但洪秀柱的民调持续低落，引发国民党内部恐慌，恐怕连本次合并选举的立法委员选情也一落千丈，因此尽管选举已迫在眉睫，国民党仍阵前〞换柱〞。

即便不情愿、即便选情再不利，为了拉抬立委选情，凝聚国民党共识，朱立伦仍吞下自己当初竞选新北市长时“做好做满”的豪语。因其在新北市长任内投入总统选战，朱立伦也备受各界质疑诚信问题。

尽管朱立伦企图挽回国民党(蓝军)选情的颓势，但由于选情持续低迷，他可能面临其生涯的第一次败选，也只能退而求其次力守国民党立法委员席次达到50席的目标。而这届立委应选席次为113席。

身材高挑的朱立伦顶着美国纽约大学会计学博士、台湾大学财经教授的学术光环，从政路途颇为顺遂，投身五次选战场场胜选，任职桃园县长时曾为台湾史上最年轻县长，深受国民党栽培器重。

台湾大学政治系教授王业立称，朱立伦为国民党最佳的接班人选，但从上次新北市长一役迎战蔡英文险胜开始，升势一路下滑；此次也数度表达不选总统，要把新北市长做好做满，但最终仍是违背原先诺言，致升势难以回升。

“他出国行李箱自己扛，大走平民风，这块是国民党最欠缺的。”现任立委赖士葆说。这也凸显党产甚丰的国民党亟欲摆脱给人财大气粗的印象，贴近民意、唤回民心。

他并表示，朱立伦行事中规中矩，但一旦决定后执行力就非常快，现在朱立伦主持党内会议都很有效率，都在一小时内结束，这是国民党以前少见的，带动超过百岁的国民党变年轻。

**财经背景出身讲求效率**

朱立伦出身地方政治世家，从小耳濡目染政治氛围，但一路学商的他跟政治没沾上边，却因为留美期间结识政治名门高育仁之女高婉倩，种下日后从政因子。

高婉倩行事作风低调鲜少公开露面，至于朱岳父高育仁则活跃两岸政坛，朱立伦历次大选都见到高育仁从中着墨的痕迹，也是朱幕后重要军师，期间也有前党主席连战提携后进的用心。

朱立伦一路为国民党新生代政治明星，37岁选上立法委员、40岁选上桃园县长，53岁就当上国民党最年轻的党主席，这样背景让他较愿给年轻人机会，也为资深的国民党带来诸多新气象。

“跟他出访美国的记者都说这是钢铁人的行程，蔡英文跑10天的行程，他花五天就跑完。”年纪轻轻就获朱立伦给予机会担任其竞选总部发言人的徐巧芯说。

她一语道出朱立伦拼命三郎的性格，如同朱立伦在桃园县长任内发行自传的封面就写道：“我最大的优势不是天分，而是努力。”

财经出身的朱立伦非常讲求效率，其妻高婉倩曾说过，学会计的他每个数字都要均衡，在乎良率与达成率；徐巧芯也透露朱跑行程一天当三天用，一天有排过九个行程，横跨九个县市的行程，非常拼。

**设定两岸议题为选战主轴**

朱立伦曾在外媒记者会清楚描述两岸政策论述沿袭国民党的“九二共识”，他认为，两岸从接触化解疑虑到目前进入和平发展阶段，未来国民党执政将迈向合作双赢的进程。

“蔡英文不能接受九二共识、国民党的两岸合作主张，重新思考两岸，要让两岸关系倒退到哪个阶段? ”他如此批评对手、民进党总统候选人蔡英文的两岸政策。

不过台北市政府大陆小组委员、文化大学社科院院长邵宗海表示，朱立伦对两岸议题论述并没有走出马英九格局，可能比马英九更为保守，或许跟他成长环境有关。

“朱立伦是个很谨慎把各方面都要兼顾（的人），但现在需要有一个突破原有国民党时代氛围，他还在马英九的圈圈里面。”他说。

尽管朱立伦父亲曾为国民党籍(蓝军)议员及国大代表，但朱立伦的舅舅们则皆与民进党(绿军)关系深厚，多次出任民进党籍地方代表。邵宗海表示，这个背景当然好的时候可以蓝绿通吃，但也可能成两岸政策的包袱。

“跟习近平见面表现中规中矩，没有太突破的地方，”台大教授王业立称，朱立伦只是谨守马英九立下的两岸政治基础，看不出太大的差异性，维持不统不独不武的大原则，缺乏新的立论。

朱立伦今年1月就任国民党主席后有三次出访，其中5月以党主席身份与中共中央总书记习近平见面及11月访问美国较受关注，凸显朱不仅与大陆交好望能加入区域全面经济伙伴关系(RCEP)，也有意拉拢美国期能加入跨太平洋伙伴关系(TPP)。

朱立伦表示，美国是台湾非常重要的伙伴、也算是盟邦，台湾在经济合作、两岸关系及区域和平等角色上都要让太平洋对岸的好朋友美国了解，并表达台湾加入TPP的意愿。

他也曾数度表态说，“TPP、RCEP都是台湾区域经贸加入的目标。”

今年台湾经济成长率面临保1%大作战，疲弱的经济让台湾总统候选人纷纷冀望透过加入区域经济合作力求突围。

**下一步变数重重**

由于朱立伦已表明若败选将辞去党主席以示负责，接下来政治舞台仅剩下新北市政府，多数政界人士认为，若此次败选，朱立伦能否再战2020年总统大选，就看新北市政府执政成绩论定。

“若国民党选超过50席立委，那就没有人会叫他下台，且选完后他还是唯一的国民党籍地方首长，”立委赖士葆说。

第九届立委选举国民党以当选50席为目标；上届国民党赢得64席立委为国会第一大党，民进党则以40席立委居国会第二大党。

政界人士普遍预期，即使败选，朱立伦在国民党仍会有一定位置可以发挥；但这也引来对手批评朱立伦恋栈政权。

民进党前高雄市副市长刘世芳就说，“朱立伦他不老，不过心态很老，像老国民党人的心态，所以他会想说如果我选不上，我还要再去做我的新北市长，对政权的在意程度仍然很高。”(完)