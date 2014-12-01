台湾国民党地方选举一败涂地

台湾周六举办历来规模最大的地方县市长选举，国民党在本次选举中遭到重大挫败，六大直辖市长的选举中，由四席大减为一席，而民进党则囊括了四席直辖市长，其余一席为无党籍取得。至于全台湾的22席县市长选举中，国民党仅保住六席，民进党达到13席，无党籍则达三席。路透