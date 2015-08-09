台湾鸿海集团计划未来五年在印度投资50亿美元

路透孟买8月9日 - 全球最大电子代工业者鸿海集团(2317.TW)周六与印度马哈拉施特拉(Maharashtra)邦签署一项协议，未来五年将在当地投资50亿美元，设立一个新的电子产品生产厂区。

此项协议是由鸿海集团董事长郭台铭及马哈拉施特拉邦首长Devendra Fadnavis在孟买签署后共同宣布。

鸿海的声明将支持印度总理莫迪的“印度制造”(Make in India)政见，目标将把印度这一亚洲第三大经济体转型成为制造基地。

郭台铭表示，正寻求本地合作伙伴来兴建这个厂区。

关于是否会在当地生产手机，郭台铭拒绝置评。

印度可望协助鸿海避开中国薪资加速上涨的问题，并更加亲近主要客户希望能够拓展业务的市场。

郭台铭周二在新德里表示，他正打算在多个印度省份成立制造基地，并有可能在这个全球成长最为迅速的智能手机市场结盟。

他先前于5月表示，鸿海正计划2020年之前在印度开发10-12个厂区，其中包括工厂及数据中心。本地商界人士期望，鸿海及其他公司能在印度投资，其他供应商就会跟进。

马哈拉施特拉邦首长Fadnavis表示，鸿海的厂区将聘用约5万人。

鸿海在生产高峰期聘用约130万人，使其成为全球最大的民间雇主之一。但在2010-2011年发生一连串员工自杀事件后，该公司不得不改善其劳动条件；先前自杀案例集中在深圳厂区。

鸿海周五证实中国郑州工厂有一名员工死亡，一劳工团体称该员工是死于自杀。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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