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时事要闻 | 2015年 10月 19日 星期一 10:39 BJT

台湾东部海域发生芮氏规模5.2地震 北市震度三级

路透台北10月19日 - 台湾周一上午约10:17分发生有感地震，中央气象局资料显示，本次震央在台湾东部海域，芮氏规模5.2。

台北市信义区的震度三级、新北市三级。

中央气象局资料详见(here)(完)

(记者 高洁如; 审校 林高丽)

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