焦点：台湾国泰人寿不迷国际板美元债 独辟沪港通后人民币商机

图为台北一家银行的职员在清点人民币现钞。 REUTERS/Stringer

记者 詹静宜/林琦

路透台北9月25日 - 台湾寿险业海外投资陆续松绑，正当寿险同业资金一窝蜂抢进国际板美元债券，台湾第一大金控--国泰金控(2882.TW)旗下国泰人寿却独辟蹊径，转而押宝沪港通背后的人民币商机。

当寿险同业大谈受惠国际板美元债券拉高收益率的同时，国泰人寿副总经理林昭廷却淡淡表示，目前来台湾发行的国际板美元债发行利率都比海外低，国寿海外额度还有弹性，就去海外买就好了。

由此观察出国寿证券部位占比提高，资金似乎转进股市。林昭廷坦言，国寿上半年获利创新高，证券投资部位较去年底增加近500亿台币左右，随着风险性资产增加，致上半年国寿风险适足率(RBC)降至237.4%。

“港沪股在几个月前就在加码，港沪股表现相较全世界都是低基期的地方，这两个月港沪股多少会有些capital gain(资本利得)。”，另有一位国寿高层对路透说。

他看好沪港通将持续嘉惠港沪股市，并带动人民币股汇双涨。他认为，大体上持续看好人民币升值，沪港通对人民币离岸及在岸的汇价都会有帮助，过去一、两个月已有非常大量的资金前进香港，年底前人民币有机会把上半年贬幅都补回来。

国寿今年上半年总投资金额达3兆(万亿)9,318亿台币，其中海内外股票投资比重提高到14.1%，避险前投资报酬率达5.9%，并带动上半年避险后投资收益率提高到4.4%。

**沪港通取代QFII成人民币去化新管道**

台湾金管会保险局局长曾玉琼表示，目前台湾共有10家产、寿险公司取得QFII额度仅有19亿美元，对于QFII机构可投资标的总额不得超过保险公司海外核定额度的10%，大陆单一公司持股金额则不得超过保险公司海外核定额度的1%。

相较于台湾寿险业庞大的6.3兆台币海外投资金额，19亿美元的QFII额度简直是杯水车薪，且追加额度申请更是漫漫长路，国寿前两次QFII合计额度为3亿美元，现正申请追加5-10亿美元额度，不过迄今尚未接获核准。

国寿高层透露说，“ 这个issue(问题)已经不再是重点，未来会考虑透过直通车(沪港通)过去，一天香港会有一定限额投资沪股，这部分可以有效去化人民币资金去化”。

瑞银中国证券业务总监夏阳也认为，此前海外资本虽有合格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)等管道投资A股市场，但是额度发放有限且申领程式较复杂，大量投资者或是借用其他机构的QFII额度，或是持观望态度，暂未涉足A股市场。

他说，“现在看起来，大家对北向投资（投资沪股）较感兴趣。”不过他认为，“这种投资需求将会慢慢释放，应该不会在短时间内集中爆发。”

他进一步解释称，沪股通确实为海外投资者提供了一条便利的投资A股管道，但是对于从未投资A股的投资者而言，短期仍需要一个熟悉和了解的过程；而之前借用额度的投资者，这种换仓亦需要等待合适时机，因此启动初期，海外机构的投资需求不会集中释放。

依据瑞银证券首席策略分析师陈李乐观估计，至明年底，QFII机构仓位由当前的七成左右提高至八成，RQFII和沪股通额度全部用完，那么外资持有A股市值合计将达8,500-9,000亿元，是目前的一倍多。

陈李亦称，开闸初期QFII换仓可能是沪港通额度的主要使用者，例如一些原本向券商借入QFII额度的投资者，因借额度的成本较高，那他们就会把现有额度还掉，转而使用沪港通额度；还有一些QFII机构或会用沪港通额度持有他们重仓股，空出来的QFII额度转而投资深市或企业债。

**监管层乐见其成**

沪港通吸金，也引起台湾金管会注意，目前台湾钱进大陆股市仍须绕道香港以复委托方式投资，金管会证期局局长吴裕群表示，今年前八月复委托成交金额达9,053亿台币，前三大交易地区分别为卢森堡的41.41%、美国的35.68%及香港的17.55%。

“大陆股市最近有比较好一点，资金多少会往那边走。 ”他坦称。

他提出数据佐证说，今年1-8月香港复委托成交有32%是投资境外基金，投入股票市场则约56%左右，到目前都还是在正常情况下，并没有发现资金有异常移动情形。

台湾金管会近日将放行专业投资人借道沪港通投资上海A股，本地券商在〞台沪通〞尚遥遥无期之际，纷纷先行布局欲分食沪港通大饼。券商新种业务有谱之余，以人民币交易亦可导引台湾闲置的人民币资金多一去化管道，可谓一石二鸟。

为迎接十月“沪港通”，香港金管局总裁陈德霖周一表示，有关香港居民日兑2万元人民币限额放宽，将争取在沪港通之前会有安排落实，金管局将推出包括向银行提供100亿元额度的日间流动资金回购安排等措施，增强离岸人民币流动性。

中国股市沪综指周三收升1.5%至近19个月新高，受沪港通开通在即等利好支持，券商股继续充当本轮反弹行情的领头羊。

在中国大陆监管层方面，外管局周四称沪港通在政策设计上是基本匹配的，不会造成跨境资金大幅流动。

**多数寿险仍着迷国际板美元债**

看好国际美元升息趋势，寿险资金涌进国际版美元债券，包括前五大寿险中的富邦人寿及新光人寿都热情拥抱国际版美元债。

富邦金控(2881.TW)旗下人寿资深副总经理林立民指出，由于金管会开放保险业资金投资国际板债券不列入海外投资上限计算，预计将可运用资金的4%在未来一年内陆续投入国际板债券，投资部位将近千亿台币。

新光金控(2888.TW)副总经理徐顺鋆也称，现有在台挂牌外币债券部位经扣除避险成本投报率达3.5%，相较于台湾境内债券收益率能达1.7-1.8%业已相当不错，以现有428亿台币水位估算将可增加7亿台币息收，若年底加码至千亿台币，一年则可增加16亿台币息收。

不过，国寿却认为，目前在台发行的国际金融机构在海外已经发行非常多美元债券，部分券种在台发行的收益率较海外差30-50个基点，且附上可赎回的选择权，因此比较倾向在海外购买。

至于台资银行发行的国际板美元债券，国寿则跃跃欲试，一如此前玉山金控(2884.TW)发行3亿美元国际板债券，国寿即是大买家。市场预期此需求将带动台资银行加入国际板美元债发行行列。

国寿海外投资弹性较其他保险公司大，除了海外投资上限较高外，国寿也申请两笔海外不动产投资，此前以总价约3.11亿英镑购入伦敦市商办大楼，租金报酬率超过5%，另获准投资日本东京不动产额度为600亿日圆。(完)

(审校 黄凯)

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