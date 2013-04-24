台湾发现首例境外移入H7N9禽流感确诊病例

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透台北4月24日 - 台湾卫生署周三表示，发现首例移入的H7N9禽流感确诊病例，将启动包括开放H7N9特别门诊等相关应变措施。此亦为中国大陆以外首度发现的确诊病例。
卫生署长邱文达在一场记者会中表示，该个案为53岁、男性、台商。发病前在江苏省苏州工作，返台三天后发病。
他指出，会掌握密集接触者，进行必要的处置，并开放H7N9的特别门诊、启动应变医院的隔离病房。至于防疫等级尚不需改变。
中国国家卫生和计划生育委员会周二稍晚称，截至23日16时，全国报告人感染H7N9禽流感确诊病例108例，山东省首次发现确诊病例。(完)
(记者 董永年; 审校)
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。