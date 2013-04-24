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时事要闻 | 2013年 4月 24日 星期三 19:13 BJT

台湾发现首例境外移入H7N9禽流感确诊病例

路透台北4月24日 - 台湾卫生署周三表示，发现首例移入的H7N9禽流感确诊病例，将启动包括开放H7N9特别门诊等相关应变措施。此亦为中国大陆以外首度发现的确诊病例。

卫生署长邱文达在一场记者会中表示，该个案为53岁、男性、台商。发病前在江苏省苏州工作，返台三天后发病。

他指出，会掌握密集接触者，进行必要的处置，并开放H7N9的特别门诊、启动应变医院的隔离病房。至于防疫等级尚不需改变。

中国国家卫生和计划生育委员会周二稍晚称，截至23日16时，全国报告人感染H7N9禽流感确诊病例108例，山东省首次发现确诊病例。(完)

(记者 董永年; 审校)

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