鸿海联日争面板霸主 剑指苹果iTV

* 鸿海入主夏普,大举压境面板业以争取苹果订单

* 鸿海"眼球计划",投资布局如火如荼

* 鸿海集团与奇美电关系若即若离

记者 张雅菁

路透台北3月29日电---统领全球电子代工大厂鸿海(2317.TW)的郭台铭宣告入股日本夏普,有望进一步拉近与其亲密合作夥伴苹果(AAPL.O)的关系,而这项跨国并购案也将成为郭董能否再一圆面板霸主梦的关键.

鸿海集团宣布入股日本液晶面大厂夏普(6753.T),为继并购奇美电(3481.TW)後,在面板产业又一大型并购案.分析师直指是为了未来争取更多苹果订单,特别是传言苹果正研发中的智慧型电视iTV,要将大中小尺寸面板运用一网打尽.

鸿海以669亿日圆取得夏普约11%股权,成为最大股东,而鸿海董事长郭台铭个人亦以660亿日圆代价,买下夏普位於(土界)市的十代厂的46.48%股权.

苹果近年来在音乐播放器、智慧型手机、平板电脑风潮席卷全球,以"成人之美"自居的鸿海为重要代工制造商,而夏普拥有的广视角(IPS)专利及低温多晶矽(LTPS)技术已让它成为苹果面板的供应商,而其金属氧化半导体(IGZO)技术,更被视为未来拿下苹果iTV订单的利器.

"鸿海已经在帮苹果组装iPhone跟iPad,它需要下一个成长动力,"元大证券析师陈豊丰称,"郭台铭没办法不做.不过,这是一个很大的赌注."

日商大和总研便认为,这宗联姻案应该有助已为Sony等电视品牌代工的鸿海,结合夏普十代线生产的面板与鸿海的垂直整合优势,进一步拿下苹果可能在今年底亮相的iTV组装订单.

麦格里证券分析师张博淇亦揣测,奇美电的财务危机尚未完全解决之际,郭台铭却愿意以个人名义出资入股,背後可能意谓已取得主要客户承诺下单.

不过,在入股案後将鸿海降评至"持有"的陈豊丰特别点出,这是一场相当大的赌注,因为苹果是否下单给鸿海/夏普仍有变数,例如,若苹果决定iTV采用主动式有机电激发光显示器(AMOLED)技术,缺乏此项技术的夏普便会出局.

目前AMOLED以全球面板龙头三星电子(005930.KS)最为领先,应用在其智慧型手机及平板电脑.全球第四大面板厂友达(2409.TW)则是预计在第二季量产AMOLED面板,业界人士指出宏达电(2498.TW)将率先采用.

苹果供应商--三星电子为全球面板业龙头,LG显示器(034220.KS)第二;另外,据市调机构DisplaySearch,截至去年第三季全球平板电视品牌市占率,三星及LG电子(066570.KS)分别以22.8%及13.1%居前,第三名为索尼9.9%,夏普7.6%居第五.

**鸿海眼球计划**

事实上,鸿海之所以能成为全球最大的专业制造服务商(EMS),便在於对"机光电垂直整合"的能力,整个集团在各式零组件的投资极为庞杂,而针对面板这块成本占比相当重的零组件,肥水不落外人田,郭台铭已提出名为"眼球计划"的光学产业投资,列入集团五大营运方向之一.

鸿海在2010年3月跨出插旗面板产业的关键一步.将旗下电脑显示器制造商群创,以换股方式合并奇美电,合并总金额约350亿台币;并将先前并购的统宝光电进行三合一整并,一举超前友达,成为台湾第一大面厂.

郭台铭当时便预言,日本即将退出面板产业的竞争行列,届时只剩下台湾与韩国的四家厂商进入决赛圈,至于谁能最终胜出?"台湾一定会有一家."他发出豪语,新奇美要在三年内成为全球面板厂前二大.

只是事与愿违,新奇美整合情况并不顺利,加上面板产业不景气而亏损连连.而鸿海在合并奇美电不久,便释出有意将触控业务与中小尺寸业务分拆成立两家新公司,更引起原始大股东奇美实业的不满.

此後,新奇美的两派人马经常上演擦枪走火的戏码,陆续传出鸿海集团有意另起炉灶的耳语.其後鸿海集团果真也先後公告成立鑫成、业成、业鑫、睿士达、天亿科技等光学产业相关公司,且在中国大陆及巴西都正在进行面板投资计划.

集邦科技(TrendForce)旗下显示器研究部门WitsView认为,分拆案失败,让鸿海积极展开"眼球计画"布局,但随即面临技术层面不足的问题.因此鸿海和夏普的合作,主要考量之一便在於可以获得夏普在Oxide及UV2A的技术协助.

**与奇美电若即若离**

只是,鸿海同时入主两家亏损的面板公司,市场纷纷揣测这如意算盘到底是怎麽打法.而且"为了喝牛奶,养了两头牛?",也令外界更加好奇鸿海对於奇美电若即若离的态度.

近半年来一直陷於银行贷款协商的奇美电子,周二宣布,董事会决议办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证,或是现金增资私募普通股,合计不超过20亿股.而鸿海集团也公告承诺参与认购奇美电未来三年办理现金增资案,被部份人士解读为出言相挺.

一家本地券商分析师认为,奇美与夏普在大尺寸面板具有互补作法;而奇美电在中小尺寸的技术不见的差,只是许多专利都来自於夏普,若鸿海入股夏普,揽下专利权,或可进而迫使原奇美团队释权,进而加速奇美内部整并,"不管如何都比目前两派不合要好."

不过,WitsView研究部协理刘陈宏认为,鸿海集团参予新奇美认股金额约27亿台币,相较于投资夏普的473亿新台币看来,宣示力挺新奇美的意义恐怕大於实质意义.

一位熟悉奇美电公司内消息的产业界人士亦指出,"鸿海与夏普合作,不关奇美电的事",恐怕是鸿海另起炉灶的另一开端.

奇美电子在3月中公告,由执行长段行建接任董事长,自去年12月初代表奇美实业出任董事长的廖锦祥请辞後,董事长悬缺三个半月的情况,终於尘埃落定.段行建是以自然人身份接下董座,并不是代表鸿海.(完)

--集体采写 斯坦丁/詹颖颐;审校 杨淑祯

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