鸿海有信心入股东芝芯片业务

路透香港3月1日 - 全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海(2317.TW)创始人郭台铭周三表示，“很有信心”能够买入日本东芝(6502.T)的芯片业务。

郭台铭做出这番讲话之际，鸿海在广州投资610亿元人民币(88.7亿美元)的平面显示器工厂正破土动工。

他不予确认鸿海是否已经提交对东芝芯片业务的竞购，以及打算收购多少股份。

郭台铭说，“不能说我们志在必得，但我们很有信心。我们也很有诚意。”

他并称资金不应该是东芝要考虑的唯一因素...鸿海可帮助把东芝的技术销到全世界的产品中，这是鸿海的优势所在。

他表示，鸿海并非芯片生产商，因此不存在反垄断问题。

业界观察人士称，相对其他竞标者来说，鸿海购买东芝芯片业务股权可能更容易一些，因为鸿海不是主要的内存芯片生产商，因此有可能规避冗长的反垄断检视。

东芝在考虑出售多数或全部闪存芯片业务股权，以填补核业务砸出的数十亿美元大坑。

东芝为全球第二大NAND闪存芯片生产商，仅次于韩国三星电子(005930.KS)。(完)