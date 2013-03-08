鸿海不会在最后期限前入股夏普--报导

路透东京3月8日 - 朝日新闻报导称，台湾鸿海精密(2317.TW)与日本夏普(6753.T)在未能修改先前达成的协议后，鸿海将不会在3月26日的最后期限前投资，但并未完全排除投资的可能性。

朝日新闻报导指出，鸿海董事长郭台铭与夏普的银行顾问会面，通知他们本月不会达成任何协议，其将在夏普近期公开新的业务计划后，再考虑投资的价值。报导并未提及如何取得此一消息。

鸿海此前商谈最高入股夏普9.9%的股权，但夏普拒绝鸿海获得一定程度管理权后，谈判陷入僵局。

在夏普股价挫跌之后,鸿海也试图降低该公司提出的7.08亿美元售价。去年夏普因遭遇亏损曾向数家往来银行求援。

消息人士上个月对路透表示，瑞穗金融集团(8411.T)和三菱UFJ金融集团(8306.T)等往来银行不指望修改协议。

夏普发言人Miyuki Nakayama和一名鸿海发言人称，在最后期限之前两家公司将持续磋商。(完)

(编译 田建华/王翔琼; 审校 张明钧)

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