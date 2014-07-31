台湾高雄瓦斯管线连环气爆 已致20人死亡270人受伤

路透台北8月1日 - 台湾高雄市昨日深夜发生瓦斯管线大规模爆炸，根据中央灾害应变中心周五清晨5点的最新统计，伤亡人数为死亡20人，受伤270人。罹难者中包括四名警义消人员。

消防署表示，已调派屏东、台南消防局、高雄港消防队及消防署特种搜救队，共192人前往支援高雄市消防局，进行现场人命搜救。

根据本地联合报报导，该起爆炸案是发生在接近周五凌晨零时，位在三多路、英祥街口等方圆1.5公里内，至少有五处地点因瓦斯气体在地下囤积饱和，相继发生大爆炸。

苹果日报则引述消防局初步调查结果，怀疑是台湾中石化(1314.TW)的地下管线肇祸，外泄气体极有可能是有机气体丁烷；不过因中石化方面无人到场，还无法确认。(完)

(记者 董永年; 审校 张喜良)

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