台湾高雄发生瓦斯管线连环气爆 石化业者纷厘清责任（更新版2）

路透台北8月1日 - 针对台湾南部高雄市周四深夜瓦斯管线大规模爆炸，石化业者周五上午纷纷厘清并非自家管线漏气造成灾难。中石化(1314.TW)发言人余建松表示，管线压力正常，显示并非该公司造成，但为了安全，已持续泄压中。

欣高瓦斯(9931.TW)则发布重大讯息称，事故地点并无该公司的气源管线，经现场环保人员采样分析，疑似丙稀类气体外泄引发爆炸，至于对财务损失则尚待评估。

百分之百公营的台湾中油副总经理张瑞宗则指出，事故发生附近有中油以及其他石化中下游业者的管线，目前内部测试中油当地管线运行正常。

张瑞宗并指出，高雄市政府正成立应变中心调查事故发生原因。

根据中央灾害应变中心早上7点的最新统计，死亡人数增至22人、受伤为270人。警义消人员四名罹难、22人受伤。

高雄市政府并宣布前镇、苓雅区今日停止上班、上课，并开设一级灾害应变中心。市政府表示，已请中油及欣高瓦斯公司切断供气，目前以救灾、安置、控制灾情为优先任务。

消防署稍早表示，已调派屏东、台南消防局、高雄港消防队及消防署特种搜救队，共192人前往支援高雄市消防局，进行现场人命搜救。

根据本地联合报报导，该起爆炸案是发生在接近周五凌晨零时，位在三多路、英祥街口等方圆1.5公里内，至少有五处地点因瓦斯气体在地下囤积饱和，相继发生大爆炸。(完)

(记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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