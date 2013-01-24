从虚拟回归真实体验--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月24日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)一九八五年，贾伯斯被苹果扫地出门，应该是苹果自食恶果的惨事。自辞退贾伯斯后，苹果便失去结合科技创新与敏锐行销的能力，而行销可是贾伯斯看家本领。

稍后推出的苹果牛顿（Apple Newton）是一场灾难。这是一台昂贵的ＰＤＡ，手写辨识技术错误百出，欠缺实用功能，尽管电脑迷很爱它，但一般消费者却嗤之以鼻。

对照后来的执行长，透过直觉与精密的市场研究，开发出像iPhone与iPad产品，展现出精准掌握使用者需求的能力，这正是贾伯斯的制胜配方。他能预想到人们的需求，鞭策工程师开发原本不存在的产品。事实上，当初是苹果Macintosh的工程团队抱怨被贾伯斯操得很凶，才导致董事会赶走贾伯斯。直到苹果买下贾伯斯创设的NeXT Computer，贾伯斯才又回锅掌舵，带领苹果重拾昔日光辉。

现在，苹果是否又陷入类似的处境？贾伯斯留下的辉煌遗产是否要挥霍殆尽了呢？iPhone 5与iPad的销量低于分析师的先前预估；而卖得不错的iPad mini却侵蚀了萤幕较大的iPad市场；苹果地图的严重出包，则是另一项负面示范。如果贾伯斯还在，应该会避开这样的窘境，因为他一定会「逼迫」工程师做到最好。

回想过去苹果的成功，从来都不是在既有产品的东修西改，而是打破技术的全新思惟，提供闻所未闻的服务。例如iPod、iPad与iPhone彻底改变了类似产品的游戏规则。但是，从iPhone 4S到iPhone 5，却是二○一二年雷声大雨点小的第二件大事。一二年最大的乌龙事件，当然是「众所期待」，但没有实现的世界末日。

要再制造出令人惊艳的科技产品的机会已经愈来愈小，更多功能是以软体为基础，并透过云端来串流。未来的「智慧型手机」，很可能只是个构造简单、不会处理资料的终端机，只有一片面板，再加上高频宽的上网功能。即使是iTunes也可能成为退流行的东西，因为我们不再需要购买任何内容，只要订购能提供我们所需的任何音乐、电影与书籍的服务。

在苹果面对全新挑战之际，台湾诚品却是个有趣的反差。美国实体书店相继收摊，上回我去旧金山时，询问饭店柜枱最近的书店位置，服务人员根本不知道那附近有什么书店。但是，台湾竟然有一家挂牌的书店。

对诚品而言，书店结合更广泛的文化元素在里面，比方购物、饮食与文化活动，书籍则是吸引顾客上门的媒介。这让我想起音乐产业新趋势。音乐创作者不再靠销售ＣＤ赚钱，而是利用ＣＤ作为演唱会宣传载体，就像一百年前一样。同样地，从虚拟回到实体，书店本身成为真实生活中的文化体验。

每当我进到高级餐馆，看到一对对各自低着头玩手机的年轻情侣，我便会想，你们乾脆省钱在家玩手机就好了嘛！不是吗？！

人类的互动才是未来的希望，不管是文化，还是产业。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

(整理 董永年; 审校 张喜良)

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