专栏节选: 政府别再干预产业发展了--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自1月31日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 前几天，我在汐止和石碇山区骑着单车，途中遇到一位车友便一块同行。等我们上气不接下气地骑到山顶，才开始聊了起来。

这位仁兄在ＩＣ通路商工作，这个行业在电子供应链里所扮演的角色，相当于半导体商的临时库存场，并协助下游系统厂设计出更有效运用半导体的产品。他任职的公司面对的问题在于，小型、二线半导体和电脑系统厂都快出局了，而大型公司则与大型通路商合作，以致中小型通路商的处境极为艰难。

同时，他也担心，现在台湾太多年轻人不愿从事劳力工作，迫使公司经理人雇用外劳；然而，随着电子产业的成熟化，台湾的新就业机会跟着萎缩，薪资也低得可怜。

台湾挂牌电子公司数百家，电脑产业的扩充速度不足以支撑这么多家公司。此外，即使需求步入高峰期，但产品本身的体积却在缩小，例如桌上型电脑被笔电取代，笔电被平板取代，现在平板又被智慧型手机取代，整个价值链中使用的系统零组件数量大幅减少。

尽管这故事并不新鲜，但是与直接受到冲击的人聊到这个现象，看到对方试图掩饰内心的焦虑，心中不免有不同的感受。

过去二十年来，台湾电子业的成功，却是今日磨难的根源；电子业独享慷慨的租税优惠，排挤到其他产业的生存与发展。如果当初政府能让各产业公平竞争，或许在电子业走过巅峰之后，会有其他产业成为今日创造就业机会的主力。

日本放手让日圆贬值，台湾电子供应链的压力只会增加；即使台湾电子供应链已延伸至中国，日圆的贬值效应还是会形成负面冲击。

台湾就业机会没有增加，薪资也没有成长，零售、电信、银行和其他内需产业要成长茁壮也很困难。受薪阶级是消费的核心族群，电子业的衰退将会冲击到许多产业。

然而，今天我们不应期待政府能做些什么，因为当初就是政府的干预，才有今天的不均衡苦果。我们现在需要的，是一个公平和透明的竞争体系，让新兴产业能够崭露头角，并创造就业机会。

不过，在没有鼓励性的租税优惠与补贴下，这些产业需要一点时间才能站稳脚步，但是，这会让台湾的经济结构更平衡，更具有永续性的成长动能。

政府能插手之处，只有基础建设，特别是教育；政府应给予教育机构租税优惠和补贴，提供助学贷款给需要的学生，以及更多在职进修的机会，提升劳工本身的技能。

曾有一位政客说过，台湾的劳工受太多教育，才不愿意从事劳力的工作。但也只有正确的教育，才能训练出优质的劳工。 。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.