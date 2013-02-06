专栏节选: 利率和商品的反扑--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月7日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

全球央行相继实施好几波的量化宽松政策，扭曲了全球资产定价，尤以台股为最。

一方面，台股的风险权数几乎已来到史上新低，诸如融资余额占市值比、成交量占市值比、外资投资比重相对于亚洲其他市场、货币供给与市值比，以及选择权买权与卖权比等，都处于历史低档水准。这表示台股几乎没有什么卖压，因为大部分投资人都没有股票，或是手中部位多半已经避险，这当然是好消息。

另一方面，台股评价来到近十年高点；不少防御型、非高科技类股都出现高股价评价的现象；尽管其当前的成长动能顶多是个位数，但本益比却介于二十～三十倍。如果没人买股票，为什么这些股票还这么贵？

有两个理由可以解释这个矛盾。首先，第一世界国家为了减缓庞大债务所引发的通缩冲击，而拚命增加货币供给。问题是，美国、欧洲、日本想印多少钞票就印多少，但却无法控制这些资金的流向；因此，尽管股票投资人心态保守，但巨额流动性的威力却更可观。于是就出现股价评价上扬，但风险权数下滑的现象。

金融市场扭曲导致次贷危机，若宽松的货币条件持续太久，也将在各个市场形成不同的泡沫。开发中国家在资金充斥、投资人追求高报酬的风潮下，成为极具吸引力的目标，尤其是在已开发国家投资选项逐渐减少的此刻。

其次是近期较为平静的商品市场所带来的影响。一般而言，若石油和商品价格逐步下滑或持稳，如二○一一年年中的情况，会使非必需性消费类股和金融类股受惠；还有极度仰赖石油进口的国家，如日本、欧洲边陲国家和印度。这阵子这些类股和国家股市表现不俗，就是肇因于此。

但是中东的不稳定性升高，以色列攻击叙利亚、埃及动乱、叙利亚内战，以及越来越不安于室的伊朗，都可能进一步推动石油和其他商品价格走升。

因此，今年油价上涨，加上殖利率走扬，可能会造成许多负面冲击。目前市场已经有不少人预期，一三年利率将开始走高，美国的长期利率已开始上扬，油价似乎也突破上档压力。这两项指标的反转趋势，恐将成为市场的当头棒喝。

不过在固定资产市场泡沫化下，利率走升恐将驱赶原本驻守在此的资金，部分会流向股市。美国垃圾级债券的殖利率，已下滑至仅比蓝筹股股息殖利率高几个百分点。

无论投资人如何规避风险，股票仍是最具吸引力的投资选项。非必需性消费类股、电信股和金融类股通常是高殖利率股，这也是它们为何如此昂贵的原因之一；事实上，它们的高价也是来自于零利率泡沫的贡献。然而一旦利率和商品价格上升，对一般股市具有正面助益，对景气循环股或许更好，但原先在防御性内需型类股的资金大概就会转向了。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.