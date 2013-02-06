专栏节选: 道琼逼近历史新高的启示--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月7日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○一三年全球经济的荣景由美、日、中拉出序幕，最早是日圆的急贬，带动日本股市罕见的三成涨幅；之后是中国极力振兴股市，ＱＦＩＩ（合格境外机构投资者）额度拉大十倍，加上深圳Ｂ股转香港Ｈ股计画全面发酵，深圳Ｂ股大涨六成，也带动深沪股市的强力大涨。

不过最让全世界感到惊奇的莫过于龙头美国股市，二月一日道琼指数大涨一四九．二一点，再度写下一四○一九．七八点的五年高价，这个位置有多高？在金融海啸来袭之前，○七年十月，道琼指数创下一四一九八．一点的历史天价，如今道琼指数已再度兵临城下。假设道琼指数很快又创历史新高，这对全球股市会带来什么样的示范作用？这是一个很值得探索的问题。

**美股已进入连续第五年涨势**

从金融海啸以来迄今大约五年，美股除了再受海啸撞击跌到○九年六四六九．九五点之后，美股已连涨了四年，今年进入第五年涨势，这是美国股市罕见的牛市景象。一一年最后一个交易日，道琼以一二二一七．五六点封关，一二年底是一三一○四．一四点，一二年美股全年上涨七．二六％。但是今年才刚过完一月，单是元月涨幅就达五．七七％，二月的第一个交易日，道琼大涨一四九．二一点，已让一三年的道琼指数拉出六．九九％的大涨幅，直逼去年一整年的涨幅。

除了道琼直逼○七年海啸前新天价，标准普尔五百最高涨到一五一四．四一点，也直逼海啸前的天价一五七六．○九点；那斯达克则在去年苹果大涨带领下，老早已超越○七年海啸前天价。今年苹果大跌，但是那斯达克指数收在三一七九．一点，仍直逼去年创下的三一九六．九三点的新高点。

其他有代表性的指数如ＮＢＩ生技类股指数，更是从海啸后的谷底五九○．二六点大涨到一五四八．六七点，大涨逾两倍；而代表小型股的罗素二千则从三四二．五九点大涨到九○七．九一点，频频超越海啸之前的高点，落后的费城半导体指数最近也开始急起直追。

面对美国股市这样的荣景，大家不免要问，美国经济不是不好吗？为什么美国股市会一直涨不停，也许此时Ｆｅｄ（联准会）主席柏南克可以站出来大声说话了。他可以直说在金融海啸之后，大家对他印钞票救经济这一招都嗤之以鼻，全世界经济学家都不以为然。

但是这五年来，大家可能要感谢柏南克，假如没有ＱＥ１（第一轮量化宽松货币政策）、ＱＥ２、ＱＥ３，美国经济恐怕老早步上日本失落二十年后尘，且一蹶不振了，美国道琼指数怎么可能濒临历史新高点？就是因为印钞票救经济有效，如今欧洲央行、日本首相安倍晋三都加码跟进。

**同样有大选，台美股市两样情**

第二个值得探讨的好问题是，台湾与美国经济总是亦步亦趋，高度连动，不过观察金融海啸迄今，台湾与美国股市似乎已脱钩，最显着的是拿台、美两国股市来比。去年台湾与美国都进行总统大选，只是台湾在年头，美国在年尾，马英九与欧巴马两人都顺利当选连任，不过，马英九总统在○八年五月二十日这一天宣布就任总统，那一天台股加权指数是九○六八．八九点，当天加权指数大跌二二六．三一点，似乎种下不好兆头，台股成交值高达一七九○．○二亿元；但今年二月一日台股收盘是七八五五．九七点，成交值是七五九．五一亿元。

若以股市来算马总统执政成绩，台股从马总统上任到现在，指数跌掉一二一二．九二点，跌幅达一三．三七％，除了指数下跌外，台股成交量足足少了一千多亿元。在阿扁执政时代，○八年三月二十四日这一天，台股出现二七一八．四八亿元大量，在○七年七月二十六日，台股成交量更达三二二○．○三亿元，从股市的表现来看，马团队实在比阿扁执政时逊色。

当然马政府的财经团队会说，他们上任就遇上最难缠的金融海啸；但是同样面临金融海啸洗礼，美国股市及美国经济却能火凤凰再生，美国股市这些年表现可用令人惊叹来形容。

欧巴马是在○八年底当选，○九年一月二十三日这一天宣誓就职，欧巴马就职这一天，美国道琼指数是八○七七．五六点，如今达一四○○九．七九点，美股从欧巴马当选到现在，已经大涨了七三．四％。当然马英九总统是在○八年五月就职，欧巴马是在○九年元月，两个时间点稍有不同；但是，欧巴马领导的美国股市大涨七三．四％，马英九领导的台股却反跌一三．三七％，这一比，台湾就相形逊色了。

其实台股最立即而明显的危机是成交量，以中、港、台三地股市成交量来比较，刚刚结束的元月股市，上证元月上涨五．一二％，成交值是二兆二五八九亿人民币，深证上涨六．二四％，成交量是二兆四○三亿人民币，两市值加总是四兆二九九二亿人民币，换算成新台币是二十．七兆元，意即深沪股市成交一个月，等于是台股一年的总和。而元月台股成交一．七兆新台币，正好与香港一．七兆打成平手，不过香港是港币，我们是新台币，这意味台股成交量只剩下香港的近四分之一。台股量价齐跌，这才是台湾经济背后潜在的危机。

**没了英雄苹果，美股仍能逆势走高**

第三个角度要看美股创新高的内容，特别是苹果慢慢陨落的过程中，美股居然能逆势再走高。苹果从二○○○年的六．三七美元起涨，在金融海啸，道琼跌到六千多点时，苹果最惨只剩下七十八．二美元；但此后，苹果随着业绩高度成长，股价从七十八．二美元快速走高到七○五．○七美元，到去年九月，苹果股价反转向下，道琼指数在一万三千点左右，如今，苹果已跌到四五三．六二美元，但道琼指数却涨到一万四千点以上；换句话说，美国股市已适应没有苹果当英雄的年代。

苹果自从公布财报之后，股价节节败退，最惨跌到四三五美元，股价惨跌三六％，市值狂减二五○○亿美元，看起来，若后续未有重量级的杀手级产品，苹果可能就变成价值投资型股票，本益比在十倍左右浮沉，但是没有苹果的时代，却一直有人跳出来当英雄。

**宝硷、辉瑞、娇生市值越过两千亿美元**

首先是网购系统的超级巨星亚马逊股价写下二八四．七二美元的历史高价，亚马逊已将本益比反映到五百倍，当年在苹果身上的梦幻，似乎移转到亚马逊。另外是美国产业江山代有才人出，美国内需型的传统产业纷纷跳出来。

最近市值超越二千亿美元的美国大企业又增加三家，分别是宝硷、辉瑞及娇生。最具代表性的是宝硷最近股价飙涨到七十五．九五美元，宝硷过去股价一直在六十至六十五美元横向盘整，如今奋力向上拉高，也将市值拉升到二○五○．九二亿美元。第二家是娇生，这是提供婴儿产品的大企业，○九年股价只有四十六．二五美元，如今一口气涨到七十四．八美元，市值也挺进到二○五三亿美元。第三家是以生产威而钢出名的辉瑞（ＰＦＥ）。

辉瑞的股价从二○一○年的十四美元拉升到二十七．八四美元，也将市值推进到二○二五．四四亿美元。娇生、宝硷、辉瑞也顺利与ＩＢＭ、ＧＥ，成为道琼成分股中，市值逾二千亿美元的大企业，它们股价向上拉高，也厚植了道琼指数的实力。

更值得注意的是道琼指数里的一些潜力新秀，包括３Ｍ、迪士尼都出现闪电般的新攻势。这其中３Ｍ最值得注意，３Ｍ最近公布去年第四季营收达七十三．九亿美元，成长四．三％，净利九．九一亿美元，成长三．九％，ＥＰＳ（每股税后纯益）达一．四一美元，３Ｍ预告一三年全年ＥＰＳ会在六．七至六．九三美元之间，最近股价奋力拉上一○一．九九美元，再创历史新天价，超越○七年所创下的九十七美元高价。３Ｍ除了在北美市场外，在新兴市场正找到新成长的助力。

另外是迪士尼，这家以游乐场为主的企业，从前就有贾伯斯入股，○九年股价一度惨跌到十五．一四美元，如今涨到五十四．八七美元。迪士尼这几年在电影事业有很大斩获，也顺利将市值推进到九五三．二二亿美元；３Ｍ市值也推近到六九二．五九亿美元，这些美国传统产业新秀再造，令人惊艳。

从○一年起，金砖四国的繁荣成了带动世界经济发展的原动力，美国的开拓重工等工具机输出到新兴市场成了最大赢家，这几年，中国世界工厂地位开始褪色，取而代之的是经济力崛起的消费力大增，宝硷、娇生、３Ｍ、辉瑞、迪士尼开始在全世界找到新市场，这是这些传统道琼成分股走高的关键。

不过，这两年北美市场开始复苏，像开拓重工去年在北美市场销售成长已超过新兴市场，这是美国经济复苏的最有力印证。另一个典范是Home Depot（家得宝），去年宣布关闭中国市场，但股价在过去一年来却从二十八．一三美元大涨到六十八．一五美元，Home Depot的股价大涨，也象征了美国居家修缮市场的成长契机。

**北美市场复苏，美国房产、金融股大涨**

除了Home Depot股价大涨外，绝大多数美国地产股涨幅都很惊人，像是DR. Horton股价就从三．七九美元狂涨到二十四．二九美元，足足大涨五倍多。地产股春雷大动，代表了房地产的强劲复苏征兆，照这个态势来看，美国房地产可望在今年复苏。

美国房地产好起来，○八年在金融海啸后一蹶不振的金融股将大显神通，过去受到金融海啸重击的美国银行，最近一年就从四．九二涨到十二．二美元，涨了一．四七倍。花旗集团重组再造，从鬼门关前走一回，近一年来股价从二十一．四美元涨到四十三．三四美元，也是大涨逾一倍。还有首当其冲的高盛更是拔足狂奔，近一年来，从八十四．二七美元大涨到一五○．三九五美元，体质强健的J. P. Morgan也从二十七．八五涨到四十八美元。

金融股是在金融海啸后受创最深的族群，纷纷恢复昔日的活力，这代表美国已慢慢从金融海啸的创伤中爬起来，今年美国房地产若复苏，美国内需产业恢复活力，消费力道增强，美国失业人数将有效下降，那么到了今年下半年，美国货币政策可能会到达一个转机。

也就是说，柏南克把通膨目标值二％改成失业率六．五％作为ＱＥ的总指标，一三年若美国失业率从八．七％降到八％以内，届时美国舆论将从宽松导引向紧缩。也就是说，柏南克可能慢慢改变过去从市场负债、放钱到市场的手法，慢慢收缩银根，这时美国股市又有高档，可能会出现重大的反转大变化。

一二年是国泰民安、风调雨顺的一年，但一三年将是摆荡很大的一年，投资风险将升高，美股若有风吹草动，将牵动全世界。台湾只是一条小船，美股大涨，台股并未跟上，今年若美股有风吹草动，台股也难逃调整，这是美股在接近历史新高边缘，今年大家恐怕要有居高思危的心理准备。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.