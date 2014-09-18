苹果的新必杀技--行动支付--今周刊「谷月涵看台湾」

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月18日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)
苹果擅于改造既有的产品，使之成为主流，并影响整个产业、甚至全世界。MP3播放器、智慧型手机或平板电脑，都不是苹果发明的；不过，这些产品能够引领风潮，却得归功于苹果。iPhone 6的行动支付服务Apple Pay，或许将成为苹果下一个杀手级应用。
苹果过去的成功，来自于优越、简单高雅的产品设计，以及优势的市场行销通路，更重要的是，将关键伙伴导入其生态系统的能力。当音乐产业对MP3格式抱持极大的不信任时，苹果却有能力说服唱片公司，透过其iTunes Store以MP3格式销售歌曲。
接着，苹果创造一个共同、部分开放码的作业系统，多半安装在智慧型手机，刺激应用程式暴增，让iPhone与其他手机区隔，并比台厂早先发表的手机更好用。
日本早就有行动支付系统，其他国家也行之有年，但行动支付的规模，却始终做不大。信用卡和现金一样，都是过时的支付工具，信用卡的资安疑虑愈来愈严重，已经让消费者在网路或现场刷卡前踌躇再三。
苹果的iPhone 6及6 plus将是首批支援Apple Pay的手机；这两款皆内建NFC（无线通讯）和Touch ID指纹辨识钮。此外，明年初上市的Apple Watch也支援Apple Pay；届时，与穿戴产品相容的旧款手机如i5、i5c及i5s，也可支援。
信用卡和金融签帐卡将储存在苹果的应用程式Passbook；在iOS 8更新后，手机靠近NFC感应器时，Apple Pay便会自动挑选预设的信用卡。要新增信用卡，只要对着实体卡片拍照，并储存在Passbook，或已在iTunes设有信用卡资料，只要开通网路支付功能即可。
Apple Pay的成功关键在于：一、苹果智慧型手机的使用者众多；二、就敏感性资料而言，苹果值得信任；三、苹果拥有适当的软硬体解决方案，来处理敏感的支付交易。
其中，硬体解决方案是台湾厂商制造的指纹感应。软体解决方案是tokenization，即以资料标记为基础的交易模式。Tokenization去除实际的信用卡卡号，以随机产生的数字取代；这组号码只能使用一次，或只能在特定时间内，对特定手机与商家有效，因此骇客或骗子偷走也无效。
当MP3成为主流时，我们便不再买CD了。等到Spotify以串流模式崛起，苹果的生意便大受影响，iPhone成为纯粹聆听音乐的工具，无法再靠音乐创造营收。
电信业者原本要在行动支付领域大展拳脚，却因苹果硬生生将这棵摇钱树给砍了；这个领域的潜在收入，主要来自卖方广告，将足以弥补苹果在音乐所流失的业绩。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。
(整理 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
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