看看黑莓 想想HTC--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自10月24日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

全球手机品牌的整并步入一个新高峰。诺基亚已经退出市场，黑莓公司（Blackberry）也快被收购了，宏达电（HTC）又该如何自处呢？

八年前，中国联想豪赌买下ＩＢＭ个人电脑部门，如今证明，当年的决定极为成功。现在，联想想要玩更大的─购并黑莓机；黑莓机曾经叱咤一时，如今碰上大麻烦。一旦这两者结合，手机市场将重新洗牌，黑莓品牌也可望注入新活力。

然而，由经验得知，购并一家垂死的智慧型手机制造商，并使其重振雄风，是高难度的任务。当年惠普斥资十二亿美元收购早期智慧手持装置制造商Palm，结果不到一年便宣告放弃。谷歌耗资一二五亿美元收购摩托罗拉行动（Motorola Mobility），经过一年，还看不到成效。另外，由于Surface和其他硬体新产品的销售不理想，我们也很难期待微软购并诺基亚手机，会有多了不得的绩效。

就当前条件来看，联想可望是黑莓的合理归宿；两家公司都专注于企业客户，与企业ＩＴ部门有紧密的关系。联想卖笔电、伺服器和电脑零件，而黑莓公司则为企业员工制造智慧手机。联想更可利用黑莓的品牌知名度，打进北美和欧洲智慧手机市场。

目前，联想仅在开发中市场销售智慧手机，未来从黑莓得到商誉，及以美国和已开发国家为主的众多ＩＴ公司客户；黑莓品牌价值犹在，当然和六个月前相比，已减损了不少。

黑莓提供联想四个价值：一、许多企业的ＩＴ部门，仍仰赖黑莓提供行动电子邮件的基础架构；二、相容度更高的专利作业系统─不过该系统的资本支出极高；三、具有全球知名品牌的手机；四、专利组合。

宏达电此际正苦于寻找未来方向，在高低阶市场腹背受敌，也不像黑莓公司拥有专利作业系统，或忠诚的企业电子邮件客户基础，专利组合也不多。然而，宏达电仍保有两大关键资产，品牌和高品质智慧手机的独特制造能力，与其他手机大厂相比毫不逊色，甚至更优秀。不同的价值定位，让宏达电不太可能成为联想的伙伴。联想对取得市占与产品制造同等重视；而亚马逊已进入主要的市场，或许会对宏达电较有兴趣。根据报导，两家公司都有意与宏达电合作。

谷歌和苹果的市值差距拉近，谷歌本益比高出苹果一倍有余，这显示，市场对硬体公司与软体公司的评价不同。台湾公司通常热中于硬体，营运重心也多放在硬体制造上，在销售通路上没有花费太多的心思。

由此来看，品牌的重要性似乎在减退中。品牌固然是重要的资产，但一家公司若无法利用品牌来掌控通路，那么，空有品牌也无用武之地。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 张喜良)

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