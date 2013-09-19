台湾最该担心的事--什么都不做--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自9月19日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)自雷曼兄弟危机爆发以来，这些年全球股市的表现参差错落；率先冲出重围的是东南亚，部分是因为东南亚国家花了十年时间重整债务，并执行财政纪律；再者，它们也受惠于这段期间，商品价格的大涨。

台股表现比不上东南亚，但二○一○年也不错，不过自此便有些寸步难行。反观美股，过去五年来持续上涨，尽管仍大幅落后东南亚股市，但如今已几乎赶上台股涨幅。美股的涨势显示富者更富、穷者愈穷的现象，美国是多次全球金融危机的震央，现今大多数地区都已走出危机，不过仍以美国经济再进一步成长的动能最强。当前有两大重要动力推动成长──能源和资料。

与七○年代相比，美国现在消耗的石油较少，且当年ＧＤＰ仅是现在规模的三分之一。随着电动汽车问世，尤其是无人驾驶汽车，石油的消耗量可能会再陡降。美国进口能源的支出减少，意味着能有更多资金提供研发、资本支出和消费。此外，在页岩油商业化运转下，美国能源很快就能自给自足。价格低廉的天然气供给大增，对许多仰赖天然气为原料或热源的产业，如石化、钢铁、非铁金属及玻璃等，都将大大受惠。

大资料（big data，或称巨量资料）是另一个提升价值的动力。根据一些研究预估，大资料可提高企业六％至七％的生产力，这部分成为净利，让企业可以更积极地削价抢市占，或更积极地投注在研发，以成为领导厂商。不过，美国是更重要领域的领导者──教育。前述两大优势的产业运用，需要高深的材料科学、应用数学和最先进训练的知识。现在徒有高等教育还不够，就业市场竞争加剧，跨国企业也不断寻求效率，并简化营运模式，以期专注在那些能产生最高股东报酬率的营业活动。我们不再能假设，拥有大学学历，就等于拥有无限机会。我们须扩充自己的技能，以便跟上新产业和新技术的脚步。网路已使创新和技术的传递速度加快。

保护主义和投资控制，是创新和新点子、新技术的一大障碍，这样的心态或许可维持短暂的稳定，但长期而言，虽然保护了旧产业，却扼杀整体的竞争力和成长机会。台湾向来偏重投资管制，是基于政治孤立的考量；但无论如何，对未来的生存，仍是一个重大威胁。在自由贸易协定（ＦＴＡ）方面，台湾远远落后亚洲的主要贸易竞争对手，而且过去二十年来，资本支出每况愈下，处于历史低档。因此，我们没有时间，等待新技术或新法规成为明确主流后再来动作。

于此同时，中国在网路控管日趋严格，并缩减私人企业的筹资管道；这是自毛泽东时代以来，台湾少有在扩大科技、经济方面领先中国的大好机会。我们要怕的不是做了什么，而是要担心无所作为。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

(整理 董永年; 审校 杨淑祯)

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