美国过得了财政末日吗？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月27日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

上周我一心等着世界末日的到来，没想到却先等到美国总统欧巴马宣布取消财政悬崖的协商，并延到耶诞节过后再议。结果世界末日没来，台股就先应声大跌。不过这也不算太糟，至少表示白宫有信心耶诞节过后，这个世界还会存在。

关于财政悬崖，其实是白宫与共和党的装腔作势，逼迫对方让步妥协的伎俩，早在各界的预料之中。但不论协商结果如何，都将迫使美国采取程度不一的财政紧缩政策；美国是二○一二年全球经济表现最强的国家，万一财政紧缩，一三年便要步入衰退了？

经济学家的预测失准是经过「认证」的。在○八年崩盘前，没有经济学家提出预警，现在我们又处于类似情境。当前我们亟需正向的经济预测，但没人有能力提出来。

我并不是指责经济学家不够聪明或不够努力，事实上，我们的要求根本是不可能的任务。影响经济层面的因素，远比任何计量经济模型所涵盖的要素多得多，我们根本不知道明年会发生什么事。

美国经济可能会因税收增加与财政支出减少而放缓，但也可能会有潜在正面因子来弥补这个缺口；比方，许多企业预期若出现财政悬崖，恐将导致需求中断，因而囤积大量现金准备度过景气寒冬；一旦危机化解或不如想像中严峻，手上的大量现金便可能释出，进而带动投资和就业机会的大爆发。

另一项支持美国经济的潜在因素也正在浮现──日圆的干预。

自一九三○年代各国采取以邻为壑的货币贬值政策（beggar-thy-neighbor）以来 ，「干预汇率」这档事总让人觉得恶名昭彰。因此，即使量化宽松政策（ＱＥ）并未以影响汇率为目标，如美国联准会的ＱＥ，但还是会被扣上引发「货币战争」的大帽子。

当年的贬值政策以投资黄金为主，而目前央行储备多在债券部位，因此外汇干预与量化宽松的效果雷同。最后是全球利率降低，却无法带动干预国的需求。近来日本试图以压低日圆来提振经济，反而为全球创造就业机会，我们只能说：「阿里阿兜！」

针对日本○三至○四年外汇干预的研究报告显示，日本买入美元后，不是投入国库券就是买进美国政府机构债券，如房利美和房地美债券；此举除了拉低美国债券殖利率外，也压低其他政府公债的殖利率。

当时，日圆干预将美国债券殖利率压低了约八．九个基点。其次，英国政府公债殖利率估计也因而减少了七．二个基点。该研究亦发现，欧元区政府公债殖利率下滑约四．五至五．○个基点，希腊则没有明显影响。由此显示，干预对提振全球需求有限，因为最需要提振的地方，得到的帮助却可能最少。

总之，一三年展望的不确定性比以往来得高，但如果市场沿着「忧虑之墙」（wall of worry）攀爬，或许这样的不确定性也不是一件坏事。(完）

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

(整理 董永年)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。