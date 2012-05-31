中国去杠杆化下的受害者--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月31日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

正当大家抱怨通膨和生活开销一路攀升之际，国际商品价格却在崩跌。所有的商品价格都是突然大跌，除了油价以外；因为油价受到非市场因素，如伊朗政治僵局的冲击。

二ＯＯ八年金融海啸後，商品价格一路上涨，直到去年年中，涨势才稍稍停歇；接着，商品价格处於盘整阶段，直到上个月突然跌破底部。答案很清楚，肯定是中国。

中国身为世界工厂，是所有实体物品的制造中心，从基本服饰到高科技电子设备无所不包。中国在大量制造这些产品的过程中，铁矿砂、铜及许多主要商品的消耗量，都占了全球的一半以上。中国对商品价格的影响力道，高於中东和美国。

现在商品价格走疲只说明了一件事──中国经济一定在走缓。事实上，我们早已略知一二了。北京政府已向全球宣告，今年ＧＤＰ成长目标定在七·五％，而不是过去十年我们习以为常的八％到一Ｏ％。但我们所不知道的是，当中国的经济成长率为七·五％时，商品价格应该落在哪里？

令人担心的是，Ｏ八年危机过後，中国积极在经济体中挹注资金，避免落入美国和欧洲经济衰退的後尘；而进入银行体系的资金，则以放款形式借贷出去。由於中国银行全由政府所掌控，很自然地，大部分的资金便借给其他国营企业，他们吸收流动性的同时，能将信用风险降到最低就好了。

问题是，在北京的命令下，银行将资金借给国企，并不意味着这些国企能够透过投资计画，好好运用这些资金；因此，至少有一部分资金，或许是很大一部分，投入不动产开发案、转贷给其他公司，或者根本就落入贪官污吏的口袋中。

此外，中国还限制资本外流，因此这些流动性无法流向海外寻找安全、具获利的投资机会，这更进一步推动中国不动产和商品价格的飙升；因为国企和富人都把钱转进商品及不动产投资了。

只是，借来的总是要还的，而超高的不动产价格，也让政府不得不出手打房。中国似乎正在经历Ｏ九年美国及当前欧洲面临的去杠杆化过程，银行必须打销呆帐，也得再来一次重大的再融资。所幸中国不是希腊，这个过程并不算太难，只是不免会拉低经济成长率。

对世界其他各国而言，好消息是，除了商品外，中国并不是其他主要物品的进口商，因此，商品出口国如阿根廷、巴西、加拿大和中东将会受创，但大部分工业国家则影响较轻微。然而，不幸的是，台湾或许是例外。因为台湾对中国出口占整个经济体的比重甚高，台湾与中国经贸关系的成长好坏参半。

坦白说，如果台湾能与主要、高经济成长国家建立经济成长依存度，彼此经贸往来以自由市场为原则，讯息自由流通，经济调整是基於经济因素，而非政治考量，这才是对台湾最有利的结构。(完)

--整理 张雅菁/黄凯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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