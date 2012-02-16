“中国不会硬着陆”？--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月16日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

不久前，我在广播上听到一位北京的投资分析师接受采访，她向纽约记者解释，为何中国经济不会出现硬着陆──因为中国政府不会让这种事情发生。她表示，中国在这方面不同于其他国家。

当然，这是另一个「大言不惭」（famous last words）的案例。就像当年赫鲁雪夫向甘乃迪呛声：苏联会把美国给「埋」了一般。不过她的话也点出了中国经济的最大风险所在。

事实上，在胡锦涛主政下，中国控制经济的手段与日俱增，尤其在过去三年，对经济的操控程度更高。政府先是透过国有银行在市场挹注资金，好让国企能借得到钱，再来是控制信用紧缩；私人部门无法取得信用，但国企的借款却不受影响，贷款利率也与以前一样低廉。中国还保有一点点共产主义特色经济，这与自由市场经济有何不同？基本上来说，共产主义经济明显是以政治目的为主，而自由市场经济在累积财富上则最具效率──至少理论上是如此。

中国已累积相当多的财富，尽管面临出口成长衰退，但最终财富分配与降低出口依赖的政治目标，已创造了维持高薪资成长率的必要性。财富公平分配是个崇高的理想，但这个过程是否会损害长期经济目标，才是成功的关键。毕竟，赫鲁雪夫威胁甘乃迪时，苏联在科技和军事力量上，的确是超越美国。然而，当时苏联这个庞大帝国已暗藏崩解危机，甚至连最专业的分析都被表象给蒙蔽了。

前述访谈中，显露出中国分析师的盲目信念，她相信政府可完美地掌控中国各层面的经济；而这也是全球对中国经济的普遍看法，认为中国经济不致衰败。

当政府过度干预经济时，就容易犯错。以自由市场经济表徵的美国为例，当联准会主席柏南克承诺，一直到二Ｏ一四年之前，利率都会维持在目前的低档水准；他的本意是，鼓励资本形成，并活化衰落的不动产市场。

低利率确实会降低建造厂房和购屋的成本，但二年的低利率承诺，却会产生反效果。因为大家突然发现，利率既然不会那麽快就反转拉高，那就不急於一时加码投资或购屋。柏南克的承诺，反而成为大家延後投资的保证。这麽一来，反而会更进一步压抑经济，进而延长零利率的必要性。这种场景，是不是与日本这二十年的经验很相似？

实行自由市场经济达二世纪之久的美国政府，也不免错估形势而犯错，为什麽我们却对北京政府抱持着这麽强大的盲目信心呢？过去十年来，我们不断听到中国硬着陆和政策错误的预估，但中国经济仍以一Ｏ％的速度持续成长。时间愈久，大家对中国经济的盲目信念就愈强，一旦这个信念破灭了，市场的失望程度实在令人不敢想像。(完)

--整理 张雅菁

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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