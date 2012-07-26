伯南克「最後的子弹」--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自7月26日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

先前我们从技术面角度来探讨全球股市，以当前股市的位置，下档风险不大，因为投资人已经为世界末日做好准备了，即使真的发生，冲击也已相当有限。这算是个好消息。本周我们来看看基本面，但正面利多实在少之又少，而利率算是最好的消息了。

在金融和经济危机中，投资人为了寻求资金避险天堂，砸钱标购德国债券，却冲击到欧洲其他国家。最近德国标售五十亿欧元的两年期国库券，平均殖利率为负Ｏ．Ｏ六％。投资人认为投资在其他政府债券的风险上升，特别是西班牙和义大利，因此对这类安全性投资的需求相当强烈。

二ＯＯ六和Ｏ七年反转的殖利率曲线，准确地预测出Ｏ八年的金融问题，目前我们面临的利差上升，或许是类似的征兆。近期美国出炉的数据无法振奋人心，消费已连三个月下滑，为Ｏ八年下半年以来首见。

储蓄增加是原因，也是上周技术分析的主要风险。换句话说，上升的现金水位减缓了股市下降风险，储蓄水准或许仍处於高档，甚至会再攀高，但这也是众所期盼ＱＥ３（第三轮量化宽松货币政策）最大风险。

量化宽松货币政策想要有效，必须能带动经济体的支出和投资，若民众只是将央行创造出来的货币存在银行，那麽量化宽松政策肯定要失败的。此外，假若美国联准会宣布实施ＱＥ３，经济体并未出现正向回应，那麽民众对於政府处理危机能力的信心，将会进一步下跌；尤其当今全球领导人中，似乎没有人比联准会主席伯南克更卖力挽救全球经济了。

德国之所以会出现负利率，在於投资人对欧洲领导人处理金融危机的能力丧失信心。因此，八月底伯南克在Jackson Hole的年度会议演说，便值得密切关注。

截至目前为止，联准会采行的各项措施，如Ｏ八年底的ＱＥ，一Ｏ年八月的ＱＥ２，及一一年九月的扭转操作，对市场和信心都算正面，只不过效益却逐次递减。如今，经济基本面明显恶化，甚至是过去四年来最糟。因此，我们很难想像伯南克还有什麽能令人惊艳的救市法宝，他自己应该也是心知肚明。

若果如此，那麽这位被视为全球金融唯一的救星将失去信誉，而我们仅存的希望也将荡然无存。因此，他也迟迟不愿发射这颗「最後的子弹」。

从美国ＴＩＰＳ（抗通膨债券）走势来看，通膨预期仍高，约在二．二％，高於联准会二％的目标。这是伯南克的另一个难题。在此情况下，伯南克担心一旦采取第三轮的ＱＥ，不仅会使市场信心下跌，对欲振乏力的经济也起不了作用。

若在经济低迷下，联准会坚持要压低通膨，那麽ＧＤＰ（国内生产毛额）成长率加通膨率的名目ＧＤＰ，恐将低於利率，这将让高负债国家偿债的希望更为渺茫，进而逼使这些国家的人民拉高储蓄率。(完)

--整理 李盈蒨

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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