欧洲将不再是「欧洲」--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月15日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

欧洲终於跨出解决欧元危机的重要一步，这比先前的空谈来得重要。但现在要断言一切即将否极泰来，还言之过早。

我们要先搞清楚一件事，新敲定的财政协定本身，并不算是个解决方案，而是美国人讲的「马都跑了才要关马厩的门」；也就是在问题出现後，才去消除问题的根源。这项协定等於是对德国的让步，若没有此协定，德国恐将持续抵制支援欧元区周边国家。

这项解决方案，基本上就是将高达数以兆计美元的财政移转性支付，大部分来自德国，移转给破产的国家，如希腊和爱尔兰，以及还有救（仍具有偿债能力，但缺少流动性）的国家，如义大利和西班牙。财政协定便是更进一步达成活化逾一兆欧元放款的目标，这应该足够让义大利和西班牙在一年之内，不再成为市场空头的箭靶。

但是也有部分分析师认为，这项协定具有三大基本缺陷。首先，欧元危机的源头，不全然来自政府的大肆挥霍；因为欧洲各国的贸易结构失衡，德法与周边国家的情况正好相反。如今，周边国家必须透过薪资福利删减、资产价格下跌，以及进口商品高涨，才能取得更具竞争力的地位──这绝对是危机的长期处方。不过，自二○○七年以来，德国的失业人口大幅下降，而法国却反向上升，周边国家的增幅更大；一旦解决方案付诸实行，这个现象将更加恶化，进一步扩大德国等富国与周边贫国的差距。

第二个缺陷比较不显眼，就是欧洲稳定机制（ESM）本身。这个机制有点类似欧洲的IMF（国际货币基金）；ESM将会在一二年底前设立，其有效放款额度为五千亿欧元。

问题在於，这个机构采取的不是共识决或一致的协议，如同当前救急的结构，而是采取投票表决制；若要执行紧急救援行动，必须取得八五％成员国的同意。表决制便意味着，贡献最大的国家，拥有最多的票数──那就是德国。因此，德国便从原本十七分之一的欧元区会员国，瞬间变身为欧元区的领导大哥。

最後，英国和欧陆之间产生的裂痕也值得我们担心。英国对新协定的主要反对论点在於，其原本「无拘无束」的金融业者，突然间要受制於「欧洲联邦政府」的箝制。全球主要金融中心，如伦敦、纽约和香港，全都在英国普通法的架构下诞生茁壮，这并非偶然；因此英国对新协定的反弹是可以理解的。但此举将使得英国与欧陆间的差距日益扩大；而少了英国掣肘，也将更进一步强化德国的主导地位。

「缺陷」这个字眼或许用得不妥，在德国主导下的欧洲，或许会过得更好、更遵守法规、财务更为健全；也更有可能达成二战後整合欧洲的目标，真正脱离过去五百年来打杀征伐的日子。

但欧洲的本质，也将因此而彻底改变了。(完)

--整理 高洁如

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

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