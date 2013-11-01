鸿海将专注开创内容 推动高价值业务

（更正）港交所计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约--CEO
路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透高雄10月31日 -全球最大消费电子产品代工商--鸿海(2317.TW)周四表示，将把台湾南部新的软体开发中心转变为数据和云端基地，以专注于开创内容。
这是鸿海朝价值业务链高端迈进的最新努力。鸿海集团旗下企业上日甫标得台湾第四代行动通讯(4G)频段。
鸿海董事长郭台铭在高雄软体科技园区向记者表示，软体和硬体整合是未来的趋势。
他指出，台湾是鸿海4G业务的第一步，未来将会和全球业者合作，而这对该公司下一代智慧型手机设计有帮助。
郭台铭表示，未来内容服务将着重在图形和影片，该公司正计划推出一款游戏app，以及云端监控服务。公司未来在高雄软体园区员工将增至约3,000人。
鸿海周三以91.8亿台币(3.1219亿美元)标得两个台湾4G频段，基金经理称，此举对该公司发展高利润业务有帮助。(完)
(编译 王冠中; 审校 李婷仪)
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路透香港4月11日 - 香港交易及结算所行政总裁李小加周二称，计划6月或7月在香港及伦敦推出黄金产品合约。
路透北京/上海4月11日 - 人民币兑美元即期周二随中间价小幅收升，升幅远小于中间价，日内波动幅度极为有限。交易员称，中间价继续小幅过滤，监管维稳态度明显；而受离岸CNH仍偏弱影响，在岸汇价持续低于中间价，但客盘购汇并无明显上升，短期汇价料不会跌破3月初形成的底部区域。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。