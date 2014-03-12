台湾拟与香港、伦敦洽谈合作扩大人民币产品线

* 与香港、伦敦谈合作扩大人民币产品线

* 人民币计价ETF今年上市

* 3月底会祭出活络股市方案

* 下月金检前六大OBU以防假外资

路透台北3月12日 -台湾金管会主委曾铭宗周三称，发展离岸人民币业务初步将以人民币资金回流机制及人民币商品多元化发展为两大方向，人民币计价ETF将于今年上市，并拟与香港及伦敦洽谈合作扩大人民币产品线。

今天曾铭宗在立法会会场并指出，已比较台湾跟香港、新加坡等离岸中心人民币商品规划，比较台湾还缺少什么，预计四月底比对完会再召开会议，且将纳入下半年两岸银行监理平台会议“金银会”、两岸证券监理平台会议“金证会”讨论。

“跟其他离岸中心合作抱持开放态度。”曾铭宗对路透说。

他并指出，伦敦方面已向台湾表达人民币业务合作意愿，台湾方面也认同合作互利共生，拟与香港、伦敦离岸人民币中心洽谈合作扩大产品线，让人民币商品多样化，包括衍生性商品、双币别商品等，并将再审视跟其他离岸中心不同的部分，进一步开放让产品更为多元化。

台湾银行间人民币存款逼近2,500亿人民币，曾铭宗表示，建构台湾成为人民币离岸中心，有两个方向，一是产品多样化，如宝岛债、ETF及存款等产品，另外，去路也要多样化，包括到香港、新加坡投资或是回流大陆。

“今年境内境外人民币债券发行量可以达200亿人民币。”他说。

他并希望台湾能运用对中国大陆大额的贸易顺差，如何引导出口商透过人民币结算，人民币存量将更为丰沛。

人民币计价商品方面，他表示，投资型人民币保单已经推出，不过保单量才1亿余人民币，传统人民币保单也可望三月底或下月初就会出现，以及人民币计价ETF也将于今年上市。

此外，为扩大自由经济示范区金融业务，金管会进一步开放国际分行业务(OBU)业务，不过为防假外资，曾铭宗表示，下月将金检台湾资产前六大OBU，并将依内稽内控进行管理。

至于市场期待金管会祭出新措施活络股市，他也透露，3月底应该会有新措施出炉。

**台股期货将5月于欧洲挂牌**

曾铭宗指出，交通部借将期交所董事范志强接任台湾高铁董事长一职，然因台股期货赴欧洲挂牌在即，将等挂牌一事完成后再行就任。

“台股期货5月15日赴欧洲EUREX挂牌。”期交所董事长范志强说。

台湾金融保险指数.TFNI收升0.16%，表现优于台湾加权指数.TWII的0.20%跌幅。(完)

(记者 詹静宜; 审校)

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