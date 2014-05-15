美股正破解崩盘疑虑 全球投资人高度预警系统性风险--今周刊「老谢开讲」

- (本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月15日出版的当期「老谢开讲」专栏)

正当美股在可进可退十字路口之际，十二日道琼指数拉出关键长红，道琼指数上涨一一二．一三点，收在一六六九五．四七点，一度上冲到一六七○四．八四点，一举写下历史新高价。道琼指数这个拉升，刷新了历史新天价，也让盘旋在一六五○○点的美股出现了关键性的转机。

二○一三年道琼指数全年大涨三四七二．五二点，指数涨幅达二六．五％，这是美股连续第五年的涨势，今年美股挑战第六年涨势，但已经涨了五年的美股显得步履蹒跚。一三年最后一个交易日，道琼指数以一六五七六．六六点收盘，今年道琼指数形成狭幅震荡格局，最低在二月跌到一五三四○．六九点，此后就在一六五○○点左右打摆子，道琼指数上下震荡幅度都不大。

**半导体、生技股与美股连动高**

但是美国其他不同的指数却出现了很大的变化，表现最出色的是费城半导体指数。半导体业景气大好，费城半导体指数在一三年大涨三九．二％，今年涨势更进一步，去年收盘五三五．○三点，今年一度大涨到六○一．四点，十二日收盘五八六．四八点，又持续上涨九．六一％，成为美股各大指数表现最好的类股。台湾的半导体产业与美国连动高，像台积电ＡＤＲ今年从十六．四美元大涨至二十．九二美元，也让台积电创下一二三元新高价，对推高台股功不可没。同时与高通竞争的全球第四大ＩＣ设计公司联发科，股价也一度写下五三○元新高价，对台股加权指数推高都贡献不少。

美股与台湾连动的还有生技股，去年美国ＮＢＩ生技分类指数从一四三六．八一点大涨到二三六九．五三点，大涨六五．六％，生技股强力拉升，也为台股生技股今年大放异彩带来催化作用。在五月生技股狂热中，基亚大涨到四七四元，智擎涨到三四七元，中裕涨到一四七．四九元，浩鼎涨到二九八元，形成台股裹足不前，生技股却异常狂热的景象。

美国ＮＢＩ生技分类指数今年频频上演传奇，接续去年指数大涨六五．六％的威力，今年ＮＢＩ指数在道琼二月大回档中逆势攻上二八七二．二九点，又较去年底大涨二一．二％，但这个涨势只昙花一现，四月又跌回二一六八．○八点，十二日ＮＢＩ指数收在二四二五．三点，全年涨幅缩小为二．三五％。

原来涨势如虹的那斯达克突然从四三七一．七一点下杀到三九四六．○三点，那斯达克一○○指数也从三七三八．三二点下杀到三四一四．一一点，今年美国各大指数都收红，惟独那斯达克是收黑的。原因是很多代表新经济的个股，在四、五月间都出现十分猛烈的拉回，这些回档的新经济股都有一个共同的特质：这些公司不是亏损累累，就是本益比高得吓人。

我们来看几档具代表性的个股，一是电子商务龙头亚马逊，股价从四○八．○六美元杀回到二八四．三八美元，股价一口气下修三○％，亚马逊市值一度高达一八一二亿美元，本益比高达上千倍，如今快速往下修正，市值跌到一三四五亿美元，本益比四五八．二倍。另一家具代表性的是线上串流公司NETFLIX股价一度大涨到四五八美元，那时正值纸牌屋在全美上映暴红。那时候本益比拉升到二三四五倍，最近股价一度跌回四二九九．六美元，本益比仍高达一二三．六倍，这是两档本益比奇高的典范。

另一种修正的代表是业绩亏损的企业，具代表性的是电动车的特斯拉，股价一度暴涨到二六五美元，但是上季业绩仍然出现亏损，股价立刻跌回一七七．二二美元；亏损累累的推特从上市后的七十三．七四美元一直下跌到二十九．五一美元，参加ＩＰＯ的投资人全都赔钱；还有商务社群网站的Linkedin（ＬＮＫＤ）股价从二五七．五六美元暴跌到一四一．二七美元，一下子修正了四十七．一八九美元。

**美国投资人已从买希望回归到买实质**

这些本益比上千倍或者是本梦比的公司股价急速下跌，似乎在反映了一个现象，美国投资人已经从买希望回归到买实质，所谓的实质就是回归基本面，这种回归基本面有几个特质，这些企业具有长年经营稳定的特质，本益比都在十倍出头，配息稳定，股息殖利率高，在这个投资大转折中，我们看到一些个股默默脱颖而出，第一个是苹果，去年苹果最惨跌到三八五．一美元，今年在库克执行回购，增发股息的激励下，股价一度大涨到六○四．四一美元，苹果重返六百美元是一二年的事。 除了股息殖利率高受欢迎外，今年大家热烈期待iPhone 6上市后可能的换机潮，目前苹果的本益比仍然只有十三．九倍，股东权益报酬率（ＲＯＥ）高达二九．五％，市值重返五千亿美元大关，达五一○七亿美元。除了苹果之外，最近受投资人青睐的美国长年绩优股，如微软股今年市值终于站稳三千亿美元大关，微软也重返二○○○年以来难得见到的四十美元高价，市值三二六六亿美元，本益比只有十四．八倍。

今年股价表现出色的惠普，从十一．三五美元大涨到三十三．九美元，过去一年多来股价大涨近二○○％，最大优势仍是本益比很低，惠普的本益比只有十一．九倍。惠普过去几年一直被当成过气的贵族，股价得不到青睐，现在终于出头天，另一家在ＰＣ时代与微软撑起WINTEL架构的英特尔也积极求变，今年股价终于创了二十七．二四美元高价，市值推进到一三一三亿美元，本益比仍然只有十四．一倍，老牌绩优股ＩＢＭ以本益比十三．一倍，股价也受到青睐，本益比十五．二倍的网路设备股思科最近也转强，微软、ＩＢＭ转强后，也让另一家软体业巨擘甲骨文（ＯＲＣＬ）从二十九．五二美元大涨到四十二．一四美元，市值推进到一八七一亿美元，本益比逐渐拉高到十七．二倍。

**何时全球会再出现急遽性回档？**

美国投资人从买希望回归到买实质，背后牵涉到一个最实质的内容，美股已进入第六年涨势，且涨幅之大历史罕见，大家心中都有一个疑惧，那就是全球股市会不会出现一次较大规模的系统性风险，也就是来一次急遽性的回档。

○七年金融海啸让大家学到教训，道琼在极度狂热中涨到一四一九八点之后急杀到六四六九点，美股一口气回档五四％，此后较大一次回档在一一年第四季的欧债危机，美国道琼指数下探一○四○四．四九点。过去六年，美国股市只出现两次较大规模的回档，现在大家都有共同忧虑，美股下一个系统性风险什么时候会再出现？ 不过美股涨势持续很久，很多个股涨幅尤其惊人。像是NETFLIX过去一年从五十二．八一美元大涨到四五八美元，一年之中涨幅达七六七％；特斯拉则是从二十一．五美元大涨到二六五美元，两年之间涨了十一倍；亚马逊从一一年一五六．七七美元涨到四○八．○六美元，也涨了一．六倍。这些涨幅十分惊人的新经济股在这里出现较大的修正拉回，其实也是十分合理。

全球投资人共同的忧虑还有一个焦点是，今年美国联准会执行购债减码，目前已减了四次，最后剩下的四五○亿美元，最慢在今年十月可执行完毕；也就是说，美国联准会（Ｆｅｄ）退出ＱＥ（量化宽松货币政策），最后联准会还得面对资产负债表瘦身的问题。过去六年，美股的大涨很大的因素，是建立在资金宽松的基础上，未来美股在累积大涨幅，在没有联准会的收水的情况下，股市投资风险将大幅升高，此时美国投资人把没有股息回报，涨幅已大的新经济股出脱换进有股息回报、殖利率较高的个股，应该是十分合理的事。

除了以五项指标来检测美股不会出现较大的系统性风险外，另一个令人比较放心的是全球股市步伐很不一致，对照美股连涨六年，全球ＧＤＰ（国内生产毛额）成长最耀眼的中国，股市几乎是连跌六年。○七年道琼从一四一九八点跌下来时，上证是六一二三．六六九点，深证是一五八三．五四点，美股连涨六年，上证可说是持续下跌六年，一三年上证全年下跌六．七五％，今年迄今又跌二．九八％，最近国务院祭出「新国九条」，要落实保障小额投资人权益，同时引进外资法人，被视为是中国救市的具体措施，也是中国祭出强力政策，企图力守二○○○点的最具体回应。

从指数的位置来看，美股已是高处不胜寒，对照中国股市则是「跌无可跌」，今年美股若出现较大回档，也许最低基期的中国股市会成为另一个避风港，最近香港国企股出现比较大的弹升，原本是很多国企的股票，尤其像是中国的银行股本益比跌到剩下四倍之后，市场已出现逢低买盘，这也是意味了中国股市在低基期，跟着那些涨幅大的市场大跌机率很小，这是支持全球股市不会出现大规模系统性风险的第二个理由。

第三个理由是欧洲再起。一一年欧债危机席卷全欧洲，经过两年多的调整，过去岌岌可危的欧猪五国逐渐康复，像是最惨的希腊股市从最低的四七一．三五点反弹到一三七九．四二点，两年多来股价上涨一九二％；西班牙从五九○五．三点涨到一○七○五．一点，涨了八一％，欧猪五国的股市都有强力回应。

**欧猪国家慢慢走向康复**

而最明显的是欧猪五国的债市回到健康，像希腊一○年债殖利率一度飙升到四九．八％，如今回落到六．八八％，葡萄牙一度冲到一八％，如今回降到三．五八八％，爱尔兰已经回到很正常的二．七七％，而西班牙、义大利都从七．八％回落到三％附近，从债券殖利率来看，欧债危机最危险的时刻已过了。

欧猪国家慢慢走向康复，到目前为止，已有爱尔兰、葡萄牙退出纾困行列，而欧洲股市到五月十二日为止，又有法国、比利时、瑞士相继写下波段新高，德国与英国也都涨到历史高价附近，这都显示一一年撞击全欧洲的债券危机已悄悄化解掉了，欧洲逐渐康复，也给了全球股市添加新动能。

从这三个现象来看，全球投资人仍战战兢兢，目前股市出现系统性风险机率不大，但是，强势欧美股市也都到了师老兵疲的现象，要继续大幅拉升机率也不大，比较可能的是局部调整股价，等到投资人戒心全失的情况下，才有较大的系统性危机可能，看起来下半年可能性较大。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。

2.以上评论不代表路透立场。

(整理 董永年; 审校 黄凯)

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