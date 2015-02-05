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中国财经 | 2015年 2月 5日 星期四 18:26 BJT

中国平安保险共有15名客户涉复兴航空事故 首批赔付约46万元

路透香港2月5日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周四称，共有15名客户涉及台湾复兴航空事故，预计首批4笔人寿的赔付金额45.6万元人民币。

平保在一份声明中并称，截至今天早上11时，旗下寿险、产险、养老险、健康险经排查后证实在此次空难事故中的有效客户共计15人。

其中，平安寿险客户8人，4人罹难、2人失联、2人受伤。产险承保有效客户3人，但因3人均伤势较轻，初步判断或不涉及赔偿。养老险承保有效客户3人，1人罹难，2人失联。健康险VIP体检客户1人，已确认罹难。

复兴航空6702.TW一架载有58名人员的小型客机周三在台北市坠河失事，机上共31位大陆籍旅客，至今已确认18名大陆游客罹难，10人失踪，3人受伤。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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