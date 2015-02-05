中国平安保险共有15名客户涉复兴航空事故 首批赔付约46万元

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透香港2月5日 - 中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周四称，共有15名客户涉及台湾复兴航空事故，预计首批4笔人寿的赔付金额45.6万元人民币。
平保在一份声明中并称，截至今天早上11时，旗下寿险、产险、养老险、健康险经排查后证实在此次空难事故中的有效客户共计15人。
其中，平安寿险客户8人，4人罹难、2人失联、2人受伤。产险承保有效客户3人，但因3人均伤势较轻，初步判断或不涉及赔偿。养老险承保有效客户3人，1人罹难，2人失联。健康险VIP体检客户1人，已确认罹难。
复兴航空6702.TW一架载有58名人员的小型客机周三在台北市坠河失事，机上共31位大陆籍旅客，至今已确认18名大陆游客罹难，10人失踪，3人受伤。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透香港5月10日 - 香港证监会周三称，对昌盛证券有限公司作出谴责及罚款350万港元，因其违反《操守准则》及《管理、监督及内部监控指引》，事件涉及有职员挪用客户资产。
路透法兰克福5月10日 - 德国商报(Handelsblatt)报导引述海航集团发言人说法指出，该集团将不会竞购德国航运业融资供应商HSH Nordbank。