中国平安保险共有15名客户涉复兴航空事故 首批赔付约46万元

平保在一份声明中并称，截至今天早上11时，旗下寿险、产险、养老险、健康险经排查后证实在此次空难事故中的有效客户共计15人。

其中，平安寿险客户8人，4人罹难、2人失联、2人受伤。产险承保有效客户3人，但因3人均伤势较轻，初步判断或不涉及赔偿。养老险承保有效客户3人，1人罹难，2人失联。健康险VIP体检客户1人，已确认罹难。