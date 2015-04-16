台湾近期将预告OIU子法 最快6月陆客到台可买保单--消息

路透台北4月16日 - 两位消息人士透露，台湾金管会近期将预告国际保险业务分公司(OIU)条例相关子法，在5月中旬正式公布后保险公司即可送件申请执照，预计最快6月陆客来台就可以买保单。而保险业者普遍看好陆客保单的长期发展，早就鸭子划水布局多时。

台湾资产最大金控--国泰金控(2882.TW)旗下国泰人寿副总经理林昭廷表示，长期看好陆客保单商机，去年已成立OIU团队，将会争取第一时间申请OIU执照，但起步要站稳才能走得紮实，比如涉及洗钱相关法令也要留意。

“现在就在规划(陆客保单)，刚开始不会过于期待，还要跟香港竞争。”他说。

他坦言，旗下OIU团队已经向香港取经，吸收香港保险市场成功开发陆客保单的经验，此次OIU对保单申请流程是最有弹性、最鼓励创新的设计，对开发陆客保单将有所助益。

台湾第二大上市金控--富邦金控(2881.TW)旗下富邦人寿总经理陈俊伴也指出，大陆保险市场很大，其中外溢的保单商机最大就在香港，看好陆客保单商机，这也是富邦人寿将赴香港设立子公司的原因之一。

随着台湾OIU政策开放后，富邦人寿亦会去申请OIU执照，盼在台湾及香港市场同步发展抢食陆客保单商机。金管会日前已核准富邦人寿赴港申设子公司，资本额为2亿港币。

**OIU保单采申报制加快审核速度**

一位消息人士表示，金管会下周将预告OIU相关子法，包括OIU保单将采申报制而非审批制，寿险公司申请到OIU执照后，陆客买保单业务可望顺利开办。

“商机问题，审查会比国内保单快。”另一位消息人士说。

消息人士指出，本次子法拟定OIU申设条件限制保险公司资本适足率(RBC)须达250%以上，及没有重大处罚案件，几乎多数保险公司皆符合申设OIU执照的条件，让市场可以公平竞争。

今年1月台湾立法院三读通过OIU条例，开放境外要保人可以外币收付保单业务，包含陆客在内。金管会主委曾铭宗曾指示，陆客来台不要只是买凤梨酥、逛夜市，也可以逛银行及保险的贵宾室，积极建立台湾为亚太理财中心，陆客保单便是其中一项重要金融商品。

此外，消息人士并称，OIU子法拟定将开放OIU投资不纳入总公司海外投资上限计算，但OIU营运资金设定为200万美元，增减皆须经相关主管机关同意。

金管会主秘吴桂茂则对此表示，尚未看到相关资料，并不知情。

曾铭宗此前并表示，台湾若开放陆客来台买保单首年估达50亿台币，次年可达百亿。他并看好陆客来台理财商机，以香港经验指出，香港每百元保费就有20元来自陆客，去年香港已有150亿港币保费收入来自陆客。

为配合OIU开放，台湾央行已公布，4月8日起取消保险业的保险单质借金额应以其价值准备金上限两成限制，业者可自主衡量控管。此举让保险公司OIU资金操作更加灵活。(完)

(记者 詹静宜；审校 张喜良)

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