焦点：台湾寿险业绷紧神经因应A股震荡 转道港股或寻求东南亚并购

图为在台北一家银行拍摄的人民币现钞。 REUTERS/Nicky Loh

记者 詹静宜

路透台北7月16日 - 中国政府积极救市下一度暴跌的陆股渐见回神，但逾800亿台币投资陆股的台湾寿险业并未放松绷紧的神经，谨慎寻求A股巨震之际其它的亚太投资契机，其中国泰人寿转向港股寻觅标的，而富邦人寿则趁机到东南亚寻觅寿险并购机会。

大陆A股多家停牌，增添市场操作的难度，台湾资产最大金控--国泰金控(2882.TW)旗下国泰人寿高层透露，对于陆股流动性问题深表无奈，而没有涨跌幅限制的香港股市跌幅较重，将从中寻找部位中较为欠缺的标的，包括证券股在内。

“现在陆股就只有一个字，就是liquidity(流动性)。”他说。

他指出，受大陆股市停牌效应冲击，部分法人无所不用其极换取liquidity，致香港H股也成另一个震央，且港股.HSI又没有涨跌幅限制，比较容易超跌，尤其是在港沪皆有挂牌的个股跌幅颇深。

据国寿内部资料显示，现在国寿QFII额度并未用满，投资约八成左右，4、5月间逢高有实现部分获利，今年已实现盈利超过50亿台币，但未实现收益部分稍呈现小负，仍在几亿台币范围内。

台湾资产第二大上市金控--富邦金控(2881.TW)旗下富邦人寿副总经理董采苓指出，投资方面一直都在关注陆股动态，也一直留意东南亚寿险公司的并购机会，主要看价格是否合理。

“现在也许是最好的时机，因为价格降下来。”她说。

根据台湾金管会统计资料显示，整体寿险业原始投入价值约达860余亿台币，今年已实现收益达237亿台币，部分寿险未实现收益则转为小负，其中以国寿、富邦人寿、南山人寿及中国人寿的投资金额较多，其他寿险则数零星。

6月底以来，中国A股市场出现罕见的连续下跌，至上周三累积跌幅逾三成。中国证监会等多部委上周出台多项指施，终于在上周四稳住大盘。沪综指.SSEC周四早盘中段升1.28%。

香港股市周四早盘微升0.07%;台湾股市.TWII微涨0.06%，持稳于9,000点上方。

**停看听或逢低加码者皆有**

统一大龙腾中国基金经理人陈朝政表示，中国A股从6月中开始修正，至6月底停损机制启动造成多杀多，引发7月以来的不理性超跌，在逾千家上市公司停牌后，市场获得喘息，投资人情绪冷静。

向来危机入市的寿险业也想进场捡便宜但又怕捡到刀子，在流动性不佳的此时并不急于出手。

台湾中国人寿(2823.TW)副总经理黄之宁表示，现在陆股后市看法仍显分歧，暂不预设立场，后续仍旧审慎因应，尚不急于表态。

“停牌进场又有点怕怕的。”她坦称。

她也说，这波陆股急涨就是短期炒股资金才会吸引很多散户进场，“涨得有点虚虚的”，并未获得实际基本面的支撑，而这波回档在中国政府强力护盘干预下，让陆股没跌那么惨。

但国泰人寿副总经理林昭廷则称，陆股跌得够多就会进场，超跌就是机会，当然现在有结构性调整问题，而结构调整需要一段时间，才能降低散户比重过高的情况，就像台股结构调整也是经历很长时间才降低，短线陆股震荡避免不了。

现在大陆股市散户比重高达八成，或为陆股暴涨暴跌的主因，而据台湾证交所统计，2015年1-4月台股散户比重已降至52.6%，低于2014年全年 的58.8%。

他并指出，第三季国寿损益将不受陆股急跌影响，但未实现收益部分则难免受到影响，而有所减少，而今年第三季仍可望受惠于海内外现金股利170亿台币挹注获利动能，较去年增加20亿元。

**QFII额度申请不易仍备受呵护**

目前国泰人寿及富邦人寿的中国整体境外合格机构投资者(QFII)额度皆为5亿美元，仍低于南山人寿的6亿美元及台湾中国人寿(2823.TW)的5.5亿美元。

“QFII申请不容易，不像欧美股市进出方便快速，陆股毕竟仍为短期风险，也须忍受这些风险。”中国人寿副总经理黄之宁说。

她提及，每家寿险当初申请QFII用途结构皆有所不同，中寿当初QFII额度申请股债投资比重各半，并配搭尚未投入市场的现金部位，具有简单的自然避险概念。

由于陆股渐受全球注目，近年台湾也兴起以陆股为主的大中华研究风潮，但随着陆股急跌令投资气氛一夕之间风云变色，现在陆股跌势暂歇但后市尚未明朗。

“短线进去的资金大多出不来，之前挤破头想过去，现在就不敢去了。”元富投顾金融业分析师梁立人说。

他表示，尽管现在台湾保险公司及投信公司投资陆股在整体可运用资金占比仍低，但感觉他们还是坚持要去练兵。

除了台湾保险业投资陆股逾800亿台币外，金管会统计投信基金对陆股投资金额高达1,130余亿台币，至于银行业及证券业投资陆股金额则非常小，分别为28亿台币及5亿台币。

统一投信统计，在大陆A股止跌回升后，13日已有355家复牌，多数奔上涨停，14日、15日各有250家、101家复牌，停牌家数占整体上市公司约25%，已从上周逾千家停牌高峰时的51%大幅下降。

统一投信分析师陈朝政表示，在市场交易秩序渐渐恢复后，短线会有反弹行情，但投资人的情绪与信心有待时间复原，预期反弹后会进入震荡整理。

台资寿险业者普遍认为，对于中国政府护盘能力深具信心，但散户结构偏高恐成后市最大变数，法人仍在观望这场从6月中上演的急杀剧码，7月该如何落幕。(完)

(审校 屈桂娟)

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