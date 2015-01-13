《羊年展望》油价暴跌推迟台湾升息时点 美元存款成银行新宠

调查：人民币和印度卢比来年料将走弱 美升息预期支撑美元
路透班加罗尔5月3日 - 路透调查显示，中国人民币和印度卢比兑美元来年料将走弱，美元受美国升息预期所支撑，不过分析师对亚币的空头押注已较前次调查缩减。
路透台北1月13日（记者 詹静宜/高洁如） - 新年伊始，始于去年中的国际原油价格“跳水”行情仍未能止步。不论其起因是供给过剩抑或需求不振，通膨预期走低，已令金融市场推迟台湾央行升息的时点。
银行业原本对今年央行升息备感期待，希冀以此拉高台币利差。眼见希望可能落空，银行转向对存款户祭出美元存款优惠方案，希望以此拉高整体银行业的利润。
兆丰金控(2886.TW)旗下兆丰商业银行企划处处长梁美琪表示，受惠于美国在各项经济指标上都是领先，今年国际美元相对强势，目前美元计价商品都比较受市场青睐，美元强势还会维持一段期间。
〞现在商品美元计价比较有人买，尤其是保本的美元保单，〞她说。
至于去年银行强推的人民币存款，今年在中国人行可能降息趋势下令利差渐小，但银行仍认为，相比台币，人民币的利差仍相对较大；此外台湾政策开放散户投资人可投资宝岛债--台湾发行的人民币债券，有望令此业务再上层楼。
台湾金管会去年底宣布将宝岛债发行上限由250亿放宽至450亿，且销售对象也研议放宽至一般投资人，这有望更进一步活络台湾离岸人民币市场。
**低油价、低通膨、低利率**
星展银行分析师马铁英认为，油价大跌是否为需求面生变、进而弱化经济成长尚未定论。但总经数据显示，台湾失业率已逐步降至2008年金融危机以来最低点，央行中长期利率往上走趋势确定。只不过，在油价大跌之下，通膨偏低，央行在12月升息是预测最早的时间点。
〞我们对今年的基本假设是低油价、低通膨，且低利率。〞她说。
凯基投顾分师蔡耀德也表示，〞现在实在找不到今年央行一定要升息的要件，目前没有动的急迫性，尤其是考量中国经济放缓的情况的话。〞
因油价大跌，国际投行高盛(GS.N)最新报告上修亚洲各地经济成长率，同时下修今年台湾通膨率至1.0%，并且推迟台湾央行升息时点，预估今年不会升息。
今年全球经济表现中，美国仍有望一枝独秀，其优异的经济成长独具升息条件，这将使得强势美元趋势暂难回头。
合库金控(5880.TW)副总经理胡光华指出，银行的美元资产多少都有些缺口，因为海外授信多以美元计价，为了增加美元存款，合库已推出激励措施。
兆丰的梁美琪也表示，受国际美元吸金影响，以前较受欢迎的南非币及澳币就受到相当程度的资金排挤效应，因此建议在货币变动中需要有资产配置概念。
联准会多位官员曾先后表态2015年美国可望展开升息。历史资料显示，联准会在1994年2月、1999年6月、2004年6月的最近三次升息中，美元指数在升息前六个月平均上扬超过4%--这意味着在联准会尚未正式转向紧缩货币之际，美元表现依旧值得期待。
星展银行消费金融处处长孙可基说，〞(去年)12月起推出美元定存方案，市场反应热烈，推行一个月时间就达到额度限制，难得出现提前截止的状况。 〞
一位不愿具名的金融业分析师指出，台湾银行业的美元联贷多钉住LIBOR(伦敦银行间拆放款利率)，它的利差有持续走高的现象，若以外币龙头--兆丰银行为例，去年外币存放款利差逐季走高，至去年底达约160基点。而外币又以美元占据比重最高，占八成以上。
**政策开放拉抬宝岛债**
银行今年的外币主轴除了美元外，去年火红的人民币仍然是重点。
一位大型官股银行的财务部主管表示，宝岛债近八成是由陆银发行，先前一般投资人无法投资，随着政策解禁，台湾政府将允许非专业投资人购买宝岛债，可能进一步活络市场。
〞中国虽然可能降息、利差走低，但这是相对的。人民币这块还是相当有机会的。〞他说。
他补充表示，人民币国际化路程仍将令其汇价相对强势，且目前人民币仍是管制货币，其波动不致迅速反映基本面的强弱，相对稳定的汇价还是市场的重点。
台湾2014年宝岛债总发行208亿元人民币，其中非陆银45亿、占比21.6%，而高达近八成的比重仍是由陆资银行发行，达到163亿。
兆丰银行表示，农历年关将至，该行三个月内人民币存款利率仍有3.4%，持续高于3%，主因兆丰银承作人民币放款、资金拆借等利率皆高于4.5%，仍有相当利差存在。
梁美琪也预计，第一季人民币存款利率仍可望维持3%以上的水准，毕竟农历年关过后紧接着就面临季底紧缩因素；但第一季过后台湾境内人民币存款利率能否持续超过3%，则需视大陆境内资金情势是否真的转趋宽松，若大陆利率环境趋弱，将影响台湾境内的人民币利差。
台湾资产最大金控--国泰金控(2882.TW)旗下国泰世华银行执行长李伟正则认为，近期中国宏观数据偏疲, 预期上半年人行仍有降准或降息空间, 人民币短线稍弱, 惟基本面仍有支撑。(完)
(审校 张喜良)
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