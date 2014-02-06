香港《经济日报》：中国防热钱急撤 亦要防猛进

（2月6日社评）

全球最大债商PIMCO创办人格罗斯昨指中国经济存不确定性，应避开相关投资。惟在这轮新兴国走资潮，中国所受冲击有限，此因内地经济与财政俱稳，今年经济料可保持约7.5%的较快增长，外汇储备规模更冠全球，政府财赤亦不足生产总值3%，财政状况较不少新兴国健康。中国在新兴市场走资潮中，有更强抵御力。

惟对炒家而言，只要能营造中国经济变数大、风险高的氛围，就可在美储局退市的大环境下，利用投资者的疑虑与不安，在金融市场制造波幅图利。

其一，影子银行。内地影子银行规模料已膨胀至30万亿元人民币，更有不少正规银行的资金，透过理财产品流向影子银行，贷款给高风险行业，今年初更有理财产品几爆煲，要政府与银行暗包底。炒家可能藉影子银行问题，狠踩中国金融安全。

其二，地方债务。地方债规模在两年半内暴增近70%，且今年更是地方债偿债高峰期，个别地方政府偿付能力存疑，炒家或藉个别地方政府的财务难题，伺机多踩内地经济一脚。

惟新兴国走资惹市场恐慌，资金流向更难料。中国既有实力和手段抵御金融冲击，国际炒家唱淡中国若成效不彰，或会倒过来唱好中国经济财政俱佳，可作新兴市场的避风港，令热钱不但不撤，反蜂拥而入，令内地货币信贷进一步膨胀、楼市泡沫愈吹愈大，为中国经济添乱。

故今年中央的挑战，不但要严防炒家伺机唱淡，并尽快拆除影子银行和地方债炸弹，防热钱大出；更要紧盯炒家动向，防范他们掉转枪头唱好，令热钱大进。(A08)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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