香港《经济日报》：中国防热钱急撤 亦要防猛进

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（2月6日社评）
全球最大债商PIMCO创办人格罗斯昨指中国经济存不确定性，应避开相关投资。惟在这轮新兴国走资潮，中国所受冲击有限，此因内地经济与财政俱稳，今年经济料可保持约7.5%的较快增长，外汇储备规模更冠全球，政府财赤亦不足生产总值3%，财政状况较不少新兴国健康。中国在新兴市场走资潮中，有更强抵御力。
惟对炒家而言，只要能营造中国经济变数大、风险高的氛围，就可在美储局退市的大环境下，利用投资者的疑虑与不安，在金融市场制造波幅图利。
其一，影子银行。内地影子银行规模料已膨胀至30万亿元人民币，更有不少正规银行的资金，透过理财产品流向影子银行，贷款给高风险行业，今年初更有理财产品几爆煲，要政府与银行暗包底。炒家可能藉影子银行问题，狠踩中国金融安全。
其二，地方债务。地方债规模在两年半内暴增近70%，且今年更是地方债偿债高峰期，个别地方政府偿付能力存疑，炒家或藉个别地方政府的财务难题，伺机多踩内地经济一脚。
惟新兴国走资惹市场恐慌，资金流向更难料。中国既有实力和手段抵御金融冲击，国际炒家唱淡中国若成效不彰，或会倒过来唱好中国经济财政俱佳，可作新兴市场的避风港，令热钱不但不撤，反蜂拥而入，令内地货币信贷进一步膨胀、楼市泡沫愈吹愈大，为中国经济添乱。
故今年中央的挑战，不但要严防炒家伺机唱淡，并尽快拆除影子银行和地方债炸弹，防热钱大出；更要紧盯炒家动向，防范他们掉转枪头唱好，令热钱大进。(A08)
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
内地银行首季结售汇逆差大减67%，显示资金流出压力减缓，加上人民币升值1%，令人行稍为放宽外汇规管，但基于十九大前维稳需要，相信人行会密切监察，提防金融波动。
虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。