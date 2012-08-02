大型银行的分与合--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自8月2日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

日前美国国家广播公司（CNBC）访问花旗集团前执行长桑迪魏尔（Sandy Weill），他认为美国大型银行应进行分割，将商业银行业务和投资银行业务切开。

魏尔的话之所以令业界震惊，是因为他正是在一九九九年购并旅行家集团（Traveler's Group），结合商业和投资银行，催生当时全球最大金融帝国花旗集团的操盘手。而旅行家在并入花旗前不久，才购并了所罗门兄弟（Salomon Brothers）投资银行。

在当前各界试图修改法规，以免再有大银行倒闭的阶段，魏尔的评论具有相当的威力，也将成为美国力主分割大型银行的保守派人士强大火力支援。

金融危机爆发以来，美国银行体系变得更为集中，而不是更分散。过去四年来，金融业折损了几家大银行，以致整个金融体系中，大型银行家数愈来愈少；一旦再有哪家大银行出楼子，後果实在令人不敢想像。

就某种程度而言，股市也支持银行分割。主要银行的股价大约是其「每股有形资产净值」的一半，而过去的比率是现今的四倍之谱；如果这些银行能分拆出售，将可拉高其价值。

最近事态的发展则更进一步强化这种气氛。摩根大通（JP Morgan）的交易亏损会令人大吃一惊，主要是因为该公司被视为综合银行的成功经营典范。後续又有伦敦银行界拆放利率（LIBOR）丑闻；被所有国际银行视为交易基准利率的LIBOR，居然被个别交易员所操控。

随着未来几年全球重新定义金融法规与商业模式之际，我们才可能厘清拆解大型银行的真正意义。

资本市场欠缺流动性，一部分是因为，这些大型银行运用在经纪业务的资本受到限制，主管机关密切观察存款人的资金，是否再度被用在风险性交易；而银行也格外谨慎，以免被政府「关爱」有加。

禁止银行从事自营交易的伏克尔法则（Volcker Rule），从七月起实施，但执行面的困难处在於，自营与非自营交易该如何定义？政府与银行各执一端，导致金融市场交易量萎缩，已提升了股市的波动率，进而迫使投资人远离股市，使问题益形恶化。

假若这些投资银行能够管理好本身的财务，与商业银行分割，他们可能会更积极在市场布局。投资银行和其相关经纪部门对维持股市流动性相当重要，而加诸在他们身上的严格资本控管，反倒会使市场更苦闷。

有关单位应该不会在短期内采取分拆银行这种剧烈手段，但舆论朝此趋势发展的压力将愈来愈大，甚至很快就会有类似的法规出现。如果能就这类法规进行改革，对金融业和全球股市都有利。

值得一提的是，台湾银行法规原本就是将银行和证券分得很开，再以金控架构将两者结合，或许这个模式也值得参考。(完)

--整理 李盈蒨/杨淑祯

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

2.以上的评论不代表路透立场.

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