胜选之後--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月15日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

欧巴马取得压倒性胜利，令人大感意外。民主党不仅赢得总统大选，国会选举也有斩获。共和党在参议院丢了二席，众议院则多二席，主因在於选区改变所致。

共和党坦承必须自我反省几个月；事实上，至今仍有高比率的共和党人确信，地球上的万事万物都是由上帝创造的，他们否定达尔文进化论，也不承认地球暖化的事实。

民主党的支持者多半是大学生、女性、拉丁裔，当然还有黑人。共和党面临的另一大困境是，受教育的拉丁裔人数愈来愈多，但共和党的铁票部队，如老人、白种男性等，人数却渐渐减少；更别说还有占一半人口的女性，多数是支持民主党的。这是过去六次总统大选的一般选票中，共和党总统提名人输了五次之多的主要原因。

共和党政客不能再支持可任意搜查和羁押可疑非法移民的法律，如在共和党掌控下的亚利桑纳州所通过的新移民法。另外，某共和党参议员候选人认为，被「真正强暴」（legitimate rape）的女性受害人是不会怀孕的，因此不需要有堕胎的选项，当然这家伙也落选了。共和党政客愈来愈倾向保守，也离自由社会的全国选民愈来愈远。例如，有两个州通过同性婚姻合法化，几乎破产的加州决定要加税，另有两州同意大麻合法化。

另一方面，胜选的民主党内同志，对欧巴马在社会议题上的作为也颇有微词。虽然他推动了健保计画，让美国不再是唯一没有健保的已开发国家；但他也错过了英国石油在墨西哥湾漏油事件中，趁势在美国推动「碳权」（carbon credits）的时机；还有在几桩骇人的疯狂枪手屠杀事件後，他也没有在民气可用下进行枪枝管制。

如今欧巴马大胜，是否会鼓起勇气，采取不受欢迎但正确的举措；尤其是他已没有连任包袱──正如年初台湾的马英九。

更重要的是，以台湾的立场来看，在欧洲及日本经济恶化下，欧巴马会祭出什麽样的经济政策？他对亚洲的外交政策走向又有什麽主张？

就经济政策而言，更立即性的焦点在於「财政悬崖」步步进逼，暂时性的减税中止，加上明年一月开始的必要性预算删减。财政悬崖恐怕会让美国ＧＤＰ（国内生产毛额）减少逾一％，并让美国陷入衰退窘境。

共和党在众议院增加二席，以及面对败选的氛围，可能会让其采取强硬立场，避免欧巴马拖延这些经济删减的措施；这也是美股在选後大跌的原因之一。另一个原因则是，市场担心欧巴马可能会提高资本利得税。不过，更可能的是，共和党将与连任的总统建立合作关系，以免与选民渐行渐远。

至于对亚洲的立场，与罗姆尼相较，欧巴马对中国的敌意小多了。然而，他也必须面临中日的冲突加剧。中国在亚洲地区明显在进行军事与经济扩张，而一直以来，日本不断为六十年前的好战帝国主义频频道歉，如今日本对此也已感到不耐，并开始对中国硬起来。未来这一年，将是个多事之秋。(完)

--整理 高洁如/曾祥进

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.

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