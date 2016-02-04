焦点：消息人士称鸿海将获得投资夏普的优先谈判权

2016年2月4日，夏普总裁高桥兴三（Kozo Takahashi）在东京召开的记者会上鞠躬致意。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京2月4日 - 知情人士说，夏普(6753.T)已经决定在并购谈判中给予台湾鸿海(2317.TW)优先谈判权，选择鸿海所提出、比日本政府基金救助计划更为优渥的提议。

一名消息人士表示，鸿海提出以约7,000亿日圆(59亿美元)投资夏普，比日本政府支持基金的投资金额多出一倍。

受此消息激励，夏普股价午盘大涨14%，市值突破2,700亿日圆(23亿美元)，收盘时为上涨16.79%。

鸿海为苹果(AAPL.O)、索尼(6758.T)及许多国际企业组装智能手机、电视等等各种电子产品。夏普若是由鸿海并购，其液晶显示面板销售渠道有望大大拓宽。

夏普尽管曾在过去四年中两度接受主要往来银行的大规模救助，但其显示面板业务仍持续面临庞大亏损。

一名消息人士称，夏普高管计划周五前往台湾谈判，公司希望在2月底之前敲定协议。由于未获准接受媒体采访，消息人士要求匿名。

夏普称还没有做出最后决定，但拒绝详述。该公司稍晚将公布财报。富士康拒绝置评。

一些政府官员倾向于选择有政府背景的产业革新机构(INCJ)，他们希望将就业和技术留在日本。该机构的救助方案打算把夏普的显示器业务与日本显示器(6740.T)合并。

但许多业内人士怀疑这种“老派”的政府干预，是否能帮助夏普在与韩国和中国对手的激烈竞争中存活下来。消息人士也表示，董事会成员担心中国监管机构不会批准夏普显示器业务与日本显示器的合并。

不过消息人士还说，部分夏普董事对于是否能最终达成协议保持谨慎。一名消息人士称，董事会希望一旦与富士康达不成协议，还可以转向产业革新机构。

鸿海董事长郭台铭已持有夏普最先进的堺市LCD工厂的37.6%股权，该厂能逆转颓势也可归功于他。迄今为止的谈判中，郭台铭一直试图安抚日方官员，他是认真的想让这家百年企业翻身。

“我们不希望摧毁这家公司。我们希望帮助夏普再做个一百年。”郭台铭周日对记者称，“与我们合作是正确的决定。”

分析师称，鸿夏恋若是成局，将可让鸿海掌控数个全球最先进显示器的制造工厂。

“鸿海庞大的客户网络可帮助吸收夏普的LCD面板产出，”九州产业大学教授Teruo Asamoto说。“对鸿海本身，则可以藉由取得夏普显示器技术而更加稳固其代工厂的地位。”(完)