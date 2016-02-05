台湾鸿海称与日本夏普已对收购协议多数内容达成共识（更新版）

IEA月报称国际油市逐步趋紧 密切观察OPEC减产协议落实情况（更新版）
路透伦敦1月19日 - 国际能源署(IEA)周四称，随着需求增长，全球油市正在慢慢趋紧，与此同时投资者在观察石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成的减产协议能否落实。
(新增细节)
路透大阪/台北2月5日 - 台湾鸿海董事长郭台铭表示，公司计划在本月底完成收购夏普(6753.T)的交易，双方在周五的会谈上已对多数内容达成共识。
郭台铭对媒体表示，鸿海已正式获得优先谈判权，尚未解决的大部分问题都是法律和监管问题。
知情人士之前表示，鸿海对夏普提出了约6,950亿日圆(56亿美元)的收购报价，这将是鸿海迄今为止最大的并购案，也是海外公司收购日本科技企业的最大案例。
“我们达成了共识，”郭台铭说，“剩下的是程序问题...我认为完成这个程序没有问题。”
此次与夏普高层的谈判之前，夏普高层于周四决定将谈判重点集中在与鸿海的谈判上。
尽管许多投资者认可郭台铭的商业嗅觉，但收购夏普被认为蕴含了许多风险，或者是蕴含了比潜在收益更多的风险。
若达成交易，鸿海将获得夏普这家日本显示器制造商的尖端技术，而值此之际苹果可能在寻求更为先进的曲面屏幕。
不过也存在重大担忧，比如智能手机面临全球经济放缓的局面，以及韩国和中国同业的激烈竞争。
在郭台铭飞赴日本会见夏普高管的消息传出后，夏普股价飙升10%，其股价在两日内上涨了28%，市值达到26亿美元。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
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