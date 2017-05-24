台湾司法院大法官释宪将允许同性婚姻 为亚洲首例

路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。

台湾若修法或立法允许同性婚姻，将居亚洲之先。

〞至于以何种形式达成婚姻自由之平等保护，属立法形成之范围。〞今日公布的释宪748号文指出。

目前各方认为，可能的方式有另立专法，或者修改民法现行条文。

执政的民主进步党发言人阮昭雄表示，民进党支持婚姻平权，也期待社会有更多的对话和包容，后续将推动婚姻平权的各项法案，并完成相关法律修正或制定。

司法院大法官稍早公布释宪748号文指出，〞民法第4编亲属第2章婚姻规定中，未使相同性别之二人，得为经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性之永久结合关系，于此范围内，与宪法第22条保障人民婚姻自由及第7条保障人民平等权之意旨有违。〞

大法官的解释文也指出，逾期未完成相关法律修正或制定者，相同性别二人得依婚姻章规定，持二人以上证人签名之书面，向户政机关办理结婚登记。（完）