台湾司法院大法官释宪将允许同性婚姻 为亚洲首例

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
台湾若修法或立法允许同性婚姻，将居亚洲之先。
〞至于以何种形式达成婚姻自由之平等保护，属立法形成之范围。〞今日公布的释宪748号文指出。
目前各方认为，可能的方式有另立专法，或者修改民法现行条文。
执政的民主进步党发言人阮昭雄表示，民进党支持婚姻平权，也期待社会有更多的对话和包容，后续将推动婚姻平权的各项法案，并完成相关法律修正或制定。
司法院大法官稍早公布释宪748号文指出，〞民法第4编亲属第2章婚姻规定中，未使相同性别之二人，得为经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性之永久结合关系，于此范围内，与宪法第22条保障人民婚姻自由及第7条保障人民平等权之意旨有违。〞
大法官的解释文也指出，逾期未完成相关法律修正或制定者，相同性别二人得依婚姻章规定，持二人以上证人签名之书面，向户政机关办理结婚登记。（完）
(记者 高洁如; 审校 屈桂娟)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。