马英九周三辞任中国国民党主席 副主席吴敦义代理

中国国民党主席马英九周三宣布辞去党主席一职，为本次地方选举惨败负责。党主席职务由副主席吴敦义暂代。一位不愿具名的党务系统发言人稍早指出，中常会选出代理党主席与代理秘书长后，新任的党主席及秘书长则将在明年1月间产生。路透