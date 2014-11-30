马英九传将辞去国民党主席职务 惟发言体系未证实

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透台北11月30日 - 台湾国民党于地方选举惨败，主要媒体周日报导，马英九将于周三中常会宣布辞去党主席一职，惟国民党发言体系并未证实此一传闻。
国民党于本次选举丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共9个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席，结果明显劣于预期。民进党则自六席跳增至13席。
包括苹果日报、联合新闻网等引述国民党可靠消息人士称，马英九对国民党主席之位“绝不恋栈”，会在周三中常会上有“重大宣布”。
不过国民党发言体系对路透的询问，则持不承认也不否认的态度。
行政院长江宜桦已于昨晚宣布辞去阁揆一职并已获准，内阁并将全面改组，为国民党在地方选举遭逢空前挫败负起责任。(完)
记者 吴贞瑢/董永年; 审校 杨淑祯
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