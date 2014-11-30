马英九传将辞去国民党主席职务 惟发言体系未证实

路透台北11月30日 - 台湾国民党于地方选举惨败，主要媒体周日报导，马英九将于周三中常会宣布辞去党主席一职，惟国民党发言体系并未证实此一传闻。

国民党于本次选举丢失基隆市、台北市、桃园市、新竹市、台中市、彰化县、澎湖县、嘉义市、金门县共9个县市，执政版图自15席县市跳水至剩六席，结果明显劣于预期。民进党则自六席跳增至13席。

包括苹果日报、联合新闻网等引述国民党可靠消息人士称，马英九对国民党主席之位“绝不恋栈”，会在周三中常会上有“重大宣布”。

不过国民党发言体系对路透的询问，则持不承认也不否认的态度。

行政院长江宜桦已于昨晚宣布辞去阁揆一职并已获准，内阁并将全面改组，为国民党在地方选举遭逢空前挫败负起责任。(完)

记者 吴贞瑢/董永年; 审校 杨淑祯

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